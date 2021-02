Su Instagram, Amedeo Grieco ha scritto un messaggio straziante per il suo papà: le parole sono davvero da brividi, i dettagli.

Insieme a Pio D’Antini, Amedeo forma il magico duo comico di origini pugliesi. ‘Entrato’ nel mondo dello spettacolo grazie alla loro partecipazione a ‘Le Iene Show’, la coppia di amici ha facilmente conquistato l’interesse su di sé. Impossibile, infatti, dimenticare i loro sketch sul palco di Amici. Oppure, le loro imperdibili puntate di Emigratis. Nei mesi scorsi, però, il giovane Amedeo è stato colpito da un gravissimo lutto. La sua mamma, purtroppo, è venuta a mancare. E, com’è giusto che sia, il dolore provocato da questa gravissima perdita è stato davvero incredibile. E lo testimoniano queste parole da brividi che, qualche ora fa, il buon Grieco ha scritto sul suo canale social ufficiale. In occasione del sessantaduesimo compleanno del suo papà, il buon pugliese si è lasciato andare a delle parole davvero straziante. Scopriamo insieme le sue parole.

Amedeo Grieco, messaggio straziante per il suo papà: parole da brividi dopo la morte della mamma

Proprio qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, Amedeo Grieco ha dedicato un messaggio da brividi al suo papà. In occasione del suo sessantaduesimo compleanno, il comico pugliese non ha affatto potuto fare a meno di dedicargli un messaggio straziante. Sono passati pochi mesi dalla morte di sua moglie, lo sappiamo benissimo. E questo, purtroppo, è il primo compleanno senza di lei. Sarà un compleanno, quindi, completamente diverso da tutti gli altri. E, senza alcun dubbio, davvero sofferente. È proprio per questo motivo che, attraverso un lungo post condiviso sul suo canale social ufficiale, il buon Amedeo ha voluto scrivergli delle parole davvero da brividi. Parole davvero toccanti, ve lo assicuriamo. E che, soprattutto, sottolineano l’immenso dolore provato dal suo papà, ma anche da tutta la sua famiglia, per la tragica morte della loro donna di casa.

‘Anche se so quanto sia triste e difficile guidare quel camper che avete costruito, voltati a guardarci ogni volta che vuoi’, scrive Amedeo Grieco in questa lettera da brividi per il suo papà.