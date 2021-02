Andrea Delogu, splendido annuncio a sorpresa: ‘È l’onore più grande della mia vita’, la notizia è davvero fantastica, tutti i dettagli.

È una delle più grandi conduttrici televisive di sempre, Andrea Delogu. Recentemente sul piccolo schermo, insieme a Marcello Masi, con ‘La Vita in Diretta Estate’, la bellissima attrice ha saputo conquistare tutto il pubblico italiano. Non soltanto per la sua bellezza, sia chiaro, ma anche per la sua immensa simpatia e bravura. Certo, Andrea è davvero giovanissimo. Eppure, ha ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regole per diventare la vera e propria regina della tv. Ma non solo! Vogliamo parlare del suo successo social? Beh, che dire in merito? Senza alcun dubbio, la bella Delogu è una celebrità di Instagram. Con all’attivo 359mila followers, la conduttrice televisiva decanta di un successo davvero clamoroso. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter comunicare con loro. Come? Beh, la risposta è davvero semplice: condividendo ed interagendo. Attraverso splendidi scatti fotografici, Andrea è solita rendere partecipi i suoi sostenitori delle sue giornate, delle sue più grande emozioni e tanto altro ancora. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, sia chiaro. Visibilmente pazza di gioia, la Delogu non ha potuto affatto fare a meno di condividere con il suo pubblico uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Andrea Delogu, splendido annuncio a sorpresa: la conduttrice è pazza di gioia

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Andrea Delogu non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social. Non soltanto, infatti, la conduttrice televisiva e radiofonica è solita pubblicare degli incantevoli scatti fotografici che esaltano la sua bellezza, ma è anche solita rendere partecipi il suo pubblico social su tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente. Quando, visibilmente pazza di gioia e super emozionata, ha voluto condividere con i suoi sostenitori questo splendido annuncio a sorpresa. ‘È l’onore più grande della mia vita’, dice Andrea Delogu a corredo di questo scatto che la mostra sorridente, ma emozionata allo stesso tempo. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Cos’è accaduto alla bello Delogu per cui è così felice? Scopriamolo insieme.

Ebbene si, avete letto proprio bene: Andrea Delogu è stata nominata Cavaliera della Repubblica Italiana. Un titolo che, diciamoci la verità, è davvero immenso. E che, soprattutto, ha reso entusiasti tutti. Non soltanto la diretta interessata, com’è giusto che sia, ma anche i suoi colleghi, e i commenti lo testimoniano, e tutti i suoi più accanito sostenitori. Complimenti vivissimi, cara Andrea!