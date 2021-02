Andrea Delogu, spunta il video eccezionale: l’avreste riconosciuta?

Splendida e talentuosa Andrea Delogu, che questa sera vedremo tra gli ospiti di “Stasera tutto è possibile”: spunta il video eccezionale, l’avreste riconosciuta?

Questa sera, 23 Febbraio, la vedremo tra gli ospiti di “Stasera tutto è possibile”. La splendida Andrea Delogu è un tripudio di simpatia, talento e grande sensibilità, una donna straordinaria che ha conquistato il pubblico con le sue innegabili doti. Conduttrice, sia televisiva che radiofonica, ma anche scrittrice. In uno dei suoi libri ha affrontato il tema della dislessia, di cui ha scoperto di essere affetta da adulta. Cresciuta nella comunità di San Patrignano, la celebre conduttrice, qualche tempo fa, ha rivelato anche un episodio inedito della sua infanzia legato proprio a quel periodo. Seguitissima sul suo profilo Instagram, Andrea Delogu ha pubblicato proprio sul celebre social un video davvero straordinario: l’avreste mai riconosciuta?

Andrea Delogu, spunta il video straordinario: “A sedici anni”

Il video in questione, pubblicato dalla bellissima conduttrice diverso tempo fa, è probabilmente tratto da una pubblicità a cui ha preso parte da giovanissima. Nelle immagini, infatti, possiamo vedere un‘Andrea Delogu sedicenne, come specificato da lei stessa nella didascalia, intenta a far scorrere delle porte. Sorriso meraviglioso e capelli scuri, la sua bellezza era straordinaria già allora. “A sedici anni uscivo dalle porte scorrevoli. E voi?” ha scritto la simpaticissima conduttrice in allegato al filmato. Innumerevoli i commenti ricevuti e, ovviamente, i complimenti per la sua disinvoltura di fronte alle telecamere fin da giovanissima. Di seguito, vi mostriamo il video pubblicato da Andrea Delogu.

Riuscite a riconoscere la talentuosa scrittrice nella splendida e dolcissima adolescente di questi frame? Di certo la somiglianza è eccezionale, sebbene siamo abituati a vedere Andrea Delogu sfoggiare una chioma rosso fuoco che la contraddistingue e le dona moltissimo! Questa sera, potremo goderci la simpatia e il talento della conduttrice a “Stasera tutto è possibile”. Ricordiamo che la scorsa settimana l’attesissima puntata non è andata in onda, sostituita da “La Caserma”. Il pubblico, dunque, è in trepidante attesa di divertirsi ancora con Stefano De Martino e i suoi eccezionali ospiti!