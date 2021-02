A distanza di pochissime ore dalla sua eliminazione al GF Vip, Andrea Zenga ha rotto il silenzio: le sue prime parole sui social.

È uno degli ultimi eliminati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga. Giunto in nomination con Stefania Orlando e Samantha De Grenet, l’ex concorrente di Temptation Island è stata costretto ad abbandonare il gioco ad un passo dalla finale. Entrato nel corso del gioco a Dicembre scorso, il giovane Zenga ha dovuto lasciare i suoi compagni di viaggio esattamente ad una settimana di distanza dalla finale. Un momento davvero unico, c’è da ammetterlo. Anche perché, oltre all’amicizia, Andrea in quella casa ha lasciato Rosalinda Cannavò, la ragazza con cui, in queste ultime settimane, ha condiviso delle fortissime emozioni e sensazioni. Andrea è fuori dal gioco, quindi. Ed è proprio per questo motivo che, appena recuperato il telefono, non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere le sue prime parole al suo pubblico social. Proprio qualche ora fa, a pochissimi istanti di distanza dalla sua eliminazione, Andrea è ritornato su Instagram. Scopriamo insieme le sue prime dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip.

Andrea Zenga dopo il GF Vip rompe il silenzio: le prime parole dopo l’eliminazione

È uscito da poche ore dalla casa del GF Vip quando Andrea Zenga, recuperato il suo telefono e rinchiuso in una camera di albergo prima della sua partenza per Osimo, è ritornato sul suo canale social ufficiale. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo profilo, infatti, l’ex concorrente di Temptation Island ha voluto salutare e ringraziare tutto il suo pubblico per il forte sostegno di questi mesi. Visibilmente emozionato da quanto scoperto, il bel Zenga non ha potuto affatto fare a meno di mostrarsi nuovamente al suo pubblico social. Scopriamo insieme le sue parole. ‘Mi sono riappropriato del mio telefono e volevo fare questa storia per salutarvi’, ha iniziato a dire Andrea Zenga in queste sue ultime Instagram Stories. Continuando, poi, a dire che non si sarebbe mai aspettato di ricevere tutto questo affetto. ‘È una cosa davvero incredibile che va al di là del gioco. Quindi, grazie di cuore’, conclude queste IG stories il bel Zenga.

E voi facevate il tifo per lui?

Il gesto inaspettato di Rosalinda

Andrea, quindi, è uscito dal gioco. Eppure, Rosalinda ne sente già terribilmente la mancanza. Proprio qualche ora fa, come raccontato anche in un nostro recente articolo, l’attrice siciliana ha compiuto un gesto davvero inaspettato nei suoi confronti. Forza ragazzi, la finale non è poi così lontana. Siete d’accordo?