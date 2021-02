Anna Capasso è una giovanissima cantante ed attrice, ma ricordate dove l’abbiamo già vista? Impossibile dimenticarla in quel programma.

Insieme a Paola Di Benedetto, Barbara Foria e tantissimi altri personaggi dello spettacolo, Anna Capasso, questa sera, sarà una delle protagoniste indiscusse della nuova puntata di Stasera tutto è possibile. In prima serata su Rai Due, l’attrice e cantante campana farà parte del cast del programma condotto da Stefano De Martino della puntata di Martedì 23 Settembre. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, è vero, vi abbiamo parlato di tutto quello che occorre sapere su di lei. Ecco, ma se vedendo le sue fotografie avete pensate che il suo volto non è affatto ‘sconosciuto’, avete pienamente ragione! Oltre alla sua incredibile carriera da cantante, recentemente infatti ha pubblicato il suo nuovo singolo, e da attrice, la bella Capasso vanta anche di diverse partecipazioni sul piccolo schermo. La prima, ad esempio, è avvenuta diversi anni fa in un noto e famoso programma televisivo. Vi ricordate quale? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi dove abbiamo già visto la splendida Anna.

Anna Capasso, sapete dove l’abbiamo già vista? Impossibile dimenticarlo

Nata a Capua il 25 Aprile del 1983, Anna Capasso ha iniziato sin da piccolina a muovere i primi passi nel mondo della recitazione e del canto. Fortemente incoraggiata dai suoi familiari ed, in particolare, da suo nonno a seguire i suoi sogni, la bellissima campana è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, a farsi apprezzare e ad amare per la sua immensa bravura. Sapete che, però, oltre alla sua immensa carriera da cantante ed attrice, la bella Capasso ha preso parte ad un famosissimo programma? Si, avete letto proprio bene. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: dove l’abbiamo già vista? Stando a quanto si apprende da questa brevissima biografia condivisa su intermedia86.com, sembrerebbe proprio che la bella Capasso abbia preso parte al famoso programma di Daniele Bossari. Intitolato ‘Popstar’, lo show si proponeva a dare luci a nuovi talenti canori.

Ricordavate questo ‘retroscena’ su di lei?