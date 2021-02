Che magnifica notizia! La meravigliosa attrice è diventata mamma per la seconda volta: l’ha appena annunciato con un post su instagram.

Finalmente una notizia meravigliosa, che è arrivata improvvisamente, ma che i fan dell’amatissima attrice aspettavano da qualche giorno. Ebbene sì, una delle protagoniste indiscusse della soap opera Beautiful è diventata mamma per la seconda volta. L’annuncio della sua gravidanza era stato dato ad ottobre 2020, e subito i fan hanno commentato il lieto evento con dolci parole, e non sono mancati certamente gli auguri. E finalmente da pochissimo la notizia tanto attesa, la donna ha dato alla luce il suo bambino. Ma esattamente di chi parliamo? Venite a scoprirlo!

L’amatissima attrice è diventata di nuovo mamma: ha dato alla luce il suo bambino

Che splendida notizia! L’attrice della famosissima e seguitissima soap opera Beautiful è diventata mamma per la seconda volta. A rivelarlo proprio lei, da pochissimo, con un meraviglioso annuncio social, in cui ha ripreso il suo amato bimbo, appena venuto alla luce. Ebbene, parliamo proprio di lei, di Jacqueline Wood, attrice famosa per il ruolo di Steffy Forrester nella soap opera Beautiful. Jacqueline aveva rivelato di essere in dolce attesa ad ottobre 2020, pubblicando sui social un meraviglioso video in cui mostrava il pancione. E da pochissimo, la lieta notizia, finalmente è nato: “Lenin 2/21/21“, ha riportato in didascalia, in basso alla foto pubblicata. A quanto pare, la nascita è avvenuta qualche giorno fa, ma soltanto oggi ha manifestato l’avvenimento.

Come sappiamo, la donna è sposata dal 2018 con Elan Ruspoli; la coppia ha avuto il primo figlio nel 2019, Rise, e soltanto un anno dopo ha annunciato con gioia di essere in attesa del suo secondo bambino. Da pochissimo, ha mostrato sui social di aver dato alla luce il suo Lenin. Una notizia che ha subito destato grande attenzione, dato che l’attrice è amatissima, e il suo profilo instagram conta ben oltre i 500 mila follower. E ovviamente, tutti i suoi migliaia di fan , hanno subito accolto il post con messaggi di congratulazioni.