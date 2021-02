Barbara D’Urso, brutto colpo per la conduttrice: l’indiscrezione inaspettata riguarda la sua trasmissione.

Brutte notizie in arrivo per Barbara D’Urso? Per ora nulla di ufficiale, ma secondo Dagospia potrebbe arrivare una chiusura anticipata per Live Non è la D’Urso, il talk della domenica sera di Canale 5. Una chiusura che arriverebbe a causa degli ascolti poco convincenti della trasmissione della D’Urso. Al posto della quale, Mediaset starebbe pensando di mandare in onda puntate speciali di Ciao Darwin. Scopriamo i dettagli di questa clamorosa indiscrezione.

Barbara D’Urso, brutto colpo per la conduttrice: Live Non è la D’Urso chiude in anticipo?

Live Non è la D’Urso non andrà più in onda? Secondo quanto riportato da Dagospia, la trasmissione di Barbara D’Urso potrebbe “salutare il pubblico di Canale 5 tra fine marzo e inizio aprile”. Una decisione che Mediaset avrebbe preso a causa degli ascolti bassi ottenuti dal programma della domenica sera. Un vero e proprio rinnovo palinsesti per Mediaset, che, al posto del programma della D’Urso, potrebbe collocare Ciao Darwin, l’amatissima trasmissione di Paolo Bonolis, che torna con puntate speciali. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, gli ascolti tra il 10 e 12 % fino a notte fonda porterebbero alla chiusura anticipata per lo show, che potrebbe non andare più in onda già da fine marzo/ inizio aprile. Al momento, chiaramente, si tratta di una semplice indiscrezione e non di una notizia ufficiale.

Paolo Bonolis tornerà quindi in prima serata, ma non con Avanti un altro di sera, come inizialmente annunciato. Il quiz tornerà in onda l’8 marzo, ma nella consueta fascia del pre serale: sarà trasmesso anche in prima serata, ma più in là. Tornerà invece a grande rischiera una delle trasmissioni più amate e seguite dal pubblico, Ciao Darwin, col titolo “Ciao Darwin Story”. Puntate speciali che ripercorrono i momenti più belli e salienti di tutte le edizioni dello show targato Paolo Bonolis. Non ci resta che attendere notizie ufficiali per scoprire se, effettivamente, andrà in onda di domenica sera o se sarà collocato in un altro giorno della settimana. Stay tuned!