Barbara Foria, avete mai visto la madre dell’amata attrice comica? La somiglianza è particolare: insieme sono bellissime!

E’ sicuramente una delle attrici e comiche più amate in assoluto, Barbara Foria non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Con la sua forte simpatia e la sua schietta personalità è sempre in grado di far sorridere e ridere a più non posso il pubblico. Ha iniziato la sua carriera nel 2003 con la vittoria del Festival del Cabaret a Torino. In seguito, diventa sempre più popolare con la partecipazione a Colorado. Da quel momento, la sua notorietà cresce in maniera incredibile, e ad oggi, possiamo affermare con certezza che i telespettatori sono pienamente ammaliati dal suo talento. Ebbene, Barbara anche su instagram riscontra un certo successo; proprio qui ama condividere molti scatti, sorprendendo i suoi follower. Andando indietro, è emersa una bellissima foto insieme a sua madre: l’avete mai vista? Insieme, incantano i social!

Barbara Foria, avete mai visto sua madre? Spunta lo scatto insieme, quanta bellezza!

La sua notorietà ha iniziato ad ampliarsi dopo la vittoria al Festival del Cabaret di Torino, ma è esplosa in maniera plateale quando ha partecipato nel famoso programma Colorado. Barbara Foria ha fin da subito conquistato i telespettatori con la sua energica e forte simpatia, con quella sua eloquenza che sa sorprendere, e con quella battuta sempre pronta a spiazzare ironicamente il pubblico. L’artista è sicuramente, oggi, amatissima, e possiamo dire che riscontra un certo successo anche sui social. Proprio qui, come abbiamo anticipato, andando indietro, è emersa la foto insieme a sua madre. Ebbene, come potete osservare, insieme sono bellissime! La somiglianza è decisamente particolare, ed è evidente. I colori chiari e il sorriso smagliante caratterizza entrambe le donne: che spettacolo!

La foto è stata pubblicata appena un anno fa, nel 2020, in piena estate. In didascalia, la Foria ha scritto: “My idol, my mum“. Beh, lo scatto non è passato inosservato, e anche i follower hanno voluto lasciare molti messaggi, in particolare di augurio. Infatti, la donna ha riportato tra gli hastag un ‘buon compleanno’, e sembrerebbe, quindi, in questa data di pubblicazione, ricadere il compleanno della sua amata madre. Possiamo dire che insieme sono davvero meravigliose.