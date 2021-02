Barbara Foria è una famosa ed apprezzatissima attrice, ma chi è esattamente? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su di lei.

È una delle più simpatiche attrici italiane, Barbara Foria. Fascino napoletano e simpatia davvero irresistibile, la bellissima campana decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Recentemente l’abbiamo vista sul piccolo schermo. Ed, in particolare, a ‘Quelli che il calcio’. Ma cosa occorre sapere su di lei? Ebbene, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata, sulla sua carriera e su molto altro ancora, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Di seguito, infatti, passeremo in rassegna ogni minimo ‘dettaglio’ della sua vita. A partire, quindi, dalla biografia, carriera ed, ovviamente, sfera sentimentale. Siete pronti? Benissimo: procediamo con ordine.

Barbara Foria, chi è: età, Instagram, carriera e vita privata

Il successo di Barbara Foria, diciamoci la verità, è letteralmente indiscusso. Attrice, cabarattista ed imitatrice, la bellissima Foria può essere considerata come una vera e propria artista a tutto tondo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Sul piccolo schermo, la vediamo sempre sorridente e con la voglia di far divertire il suo amato pubblico italiano, ma cosa ‘nasconde’ nella vita di tutti i giorni? Ebbene: siete pronti a scoprire ogni cosa su di lei? Tranquilli, ci pensiamo noi! Barbara Foria è nata a Napoli il 18 Agosto del 1975. Attrice di successo di diversi film cinematografici, la bellissima romana si fa ampiamente apprezzare al pubblico italiano con la sua partecipazione a Colorado. Dopo la vittoria, nel 2003, al Festival del Cabaret rosa di Torino, infatti, l’attrice ‘approda’ sul palco dei Colorado. E conquista praticamente tutti. La sua simpatica seduce tutti. E le sue battute sono un vero e proprio toccasana. Impossibile, infatti, dimenticare i suoi sketch a ‘Quelli che il Calcio’. E, soprattutto, le sue imitazioni. È proprio nella trasmissione calcistica di Rai Due, infatti, che l’attrice napoletana si fa ampiamente apprezzare per la perfetta e divertente imitazione di Serena Bortone. Senza dimenticare, inoltre, che attualmente la speaker radiofonica di Rtl 102,5. Ed ogni diretta con lei è un vero e proprio sballo. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Purtroppo, poco e niente! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, almeno per il momento, la simpaticissima Barbara sia single. Certo, nel suo passato, ha avuto una storia importante. Ma al momento, a quanto pare, il suo cuore è disimpegnato. Non volete perdervi nessuna curiosità su di lei? E, magari, volete costantemente aggiornamenti? Bene: seguitela su Instagram. Il suo nickaname è barbaraforia.

Il retroscena incredibile

È un amatissimo personaggio dello spettacolo e televisivo, ma aveva un Piano B? Ovvero, la Foria ancora prima di cavalcare la cresta dell’onda sul piccolo schermo, aveva intenzione di fare altro? Assolutamente si! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la napoletana sia un avvocato.

Ebbene si. La bella Barbara ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Ed è regolarmente iscritto all’albo degli avvocati. Ne eravate a conoscenza?