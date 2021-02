Belen Rodriguez è al quinto mese di gravidanza e sappiamo che sarà una bambina: ma qual è l’origine del curioso nome che avrà sua figlia?

La modella e conduttrice latina torna a far parlare di sé, e stavolta si tratta di un lieto evento. La Rodriguez aspetta una bambina da 5 mesi, ma solo di recente ha mostrato il dolce pancino. Una dolce attesa frutto dell’amore tra lei e Antonino Spinalbese. La bella argentina si mostra davvero serena e felice a Verissimo. La neo mamma non è nuova alle critiche, le quali non sono mancate nemmeno da questa ultima relazione. La differenza di età (lui 26anni e lei 36) con Antonino è stata oggetto di disappunto ma la showgirl dichiara che il loro è stato un amore travolgente. La Rodriguez si è messa a nudo di fronte alla Toffanin confessando che dopo un aborto, ha ritrovato finalmente la serenità. Ha svelato inoltre il nome che avrà sua figlia e il suo magico significato.

Belen Rodriguez svela il significato del nome scelto per la figlia

La futura sorellina di Santiago si chiamerà Luna Marie e probabilmente sarà uno dei nomi più gettonati nel 2021. L’ex di Stefano De Martino ha accordato la prima intervista dopo l’annuncio di essere incinta, proprio a Verissimo, rivelando il sesso del bambino e il significato del nome. Tocca varie sfere, Luna Marie, da quella spirituale a quella simbolica. Luna rappresenta la luce, la brillantezza e la personificazione della Dea nella mitologia romana. Marie (dalla variante francese) ha un significato sia religioso relativo alla Vergine Maria ma anche un accezione personale, dal momento che è il primo nome della neo mamma. In Latino, invece, significa “goccia di mare”. Ricco di magia questo nome, mira ad essere anche uno dei più diffusi in Italia. In Francia invece è molto conosciuto, al punto da essere il secondo in classifica dei nomi più usati.

La Rodriguez ha ammesso infine che il nome Luna era in lista prima ancora di scoprire di essere incinta. Chissà se anche Luna Marie diventerà uno dei nomi più scelti come è accaduto con altre celebrità in passato. Leone, nome del primogenito dei Ferragnez, infatti ha avuto un boom di “proposte” tra il 2019 e il 2020.