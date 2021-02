Grazie a C’è Posta per Te, Giuseppe è riuscito a trovare lavoro: cos’è successo subito dopo la puntata? Scopriamolo insieme.

Grazie a Maria De Filippi molte persone riescono a cambiare la loro vita. Sabato 21 Febbraio è stata la volta di Giuseppe e Maria. La coppia siciliana sabato sera ha commosso il web, il pubblico in studio e anche Stefano De Martino ospite della padrona di casa come regalo di Giuseppe per Maria. L’ex ballerino di amici non ha saputo trattenere le lacrime, e l’emozione ha preso il sopravvento. Anche perché, il giovane ballerino, si è immedesimato nella situazione, ha ripercorso la sua infanzia durante la quale viveva in povertà. Ringraziando la De Filippi più volte per avergli cambiato la vita. A ringraziare la regina degli ascolti del Sabato sera sono stati anche i protagonisti della storia. Per loro non c’è stato solo l’incontro con Stefano e alcuni regali per i bambini, ma a anche una cospicua somma di denaro e un’offerta di lavoro per Giuseppe.

C’è posta per Te, cos’è successo a Giuseppe dopo la puntata?

La sorpresa finale è stata davvero speciale per la coppia siciliana. Ad intervenire, a fine storia, è stato infatti un imprenditore agricolo che ha proposto a Giuseppe un lavoro a tempo indeterminato. Una notizia fantastica, visto che fino a quel momento Giuseppe aveva svolto i suoi umili lavori sempre in nero e con licenziamenti di punto in bianco. Ma cosa è successo dopo un mese dalla registrazione? Ebbene sì, i telespettatori del noto programma si chiedono se Giuseppe e Maria hanno trovato finalmente la serenità economica, visto che l’amore non è mai mancato. Beh la risposta ce la da’ la stessa pagina Facebook di C’è posta per te, in un post in cui si vede Giuseppe a lavoro con un volto davvero sereno.

Non è la prima volta che la conduttrice Mediaset trova lavoro a persona inoccupate durante i suoi programmi televisivi. Da qui si evince professionalità ma anche un gran cuore.