Maria De Filippi, sabato 20 febbraio, ha messo in mostra un bracciale da capogiro: andiamo a scoprire il prezzo del gioiello.

La regina di Mediaset torna a far emozionare il pubblico da casa e in studio con l’appuntamento settimanale di “C’è posta per te”. Maria de Filippi è una di quelle conduttrici che non ama ostentare ed è nota per i suoi look sempre sobri senza mai perdere l’eleganza che la caratterizza. Nella puntata di ieri, 20 febbraio, la De Filippi ha abbandonato il suo outfit standard, indossando un taielluer rosso con un fitting impeccabile. Quello che più non è passato inosservato è però la particolarità di un dettaglio. Ovvero un bracciale davvero da urlo. Sapete per il suo prezzo? Ve lo assicuriamo: è da sballo!

Maria De Filippi, il bracciale mostrato a C’è posta per te incuriosisce il web: il prezzo

Vincitrice indiscussa di ascolti, anche Sabato 20, Maria De Filippi ha tenuto il pubblico fisso davanti al piccolo schermo. Erano circa 6.171.000 i telespettatori sintonizzati su Canale 5 sabato sera. Numeri da record per la moglie di Costanzo che non smette di incantare i telespettatori. Il pubblico da casa oltre ad appassionarsi alle storie degli invitati in studio e al suo modo di raccontarle, ha amato anche la finezza del suo look. Un dettaglio, in particolare, ha attirato l’attenzione degli spettatori da casa. Stiamo parlando del braccialetto niente male che la conduttrice di Mediaset indossava con disinvoltura insieme al tailleur da urlo e il tacco a spillo vertiginoso. La componente luxury non è mancata per la De Filippi che indossava un dettaglio davvero costoso. Stiamo parlando di Love Bracelet di Cartier, sfoggiato già da altri personaggi pubblici prima di lei, tra i quali Belen Rodriguez. Il modello indossato da Maria De Filippi era quello in oro giallo decorato da 4 diamanti. Un gioiello da un valore enorme. Sì ma qual è il suo prezzo? 10.700€ .

Ebbene sì, migliaia di euro per un dettaglio prezioso degno di nota. Un accessorio che sicuramente potrebbe non essere accessibile a tutti. E che, soprattutto, ha affascinato in particolar modo il pubblico femminile di C’è posta per te, che è sempre attento nel notare la componente “dressing”.