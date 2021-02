Cristiano Ronaldo ha vissuto un periodo di forte paura: “Un mese e mezzo in terapia intensiva”, cos’è successo al suo amato gatto.

Una notizia che da qualche ora si è diffusa con prepotenza, e che ha lasciato i fan dell’amatissimo calciatore Cristiano Ronaldo, scossi. Infatti, a parlare è Georgina Rodriguez, che alla rivista InStyle Spagna, ha riferito di aver vissuto un periodo particolare a causa di un incidente che ha visto protagonista il suo gatto, Pepe. Sappiamo quanto è forte l’amore provato nei confronti del proprio animaletto domestico, e per questo, tale rivelazione ha destato grande attenzione. Entriamo nel dettaglio di quanto successo.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Paura per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: “Un mese e mezzo in terapia intensiva”, cos’è successo al gatto

Si è trattato di uno spiacevole episodio, che, purtroppo, ha colpito il gatto di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. A parlare è proprio la donna, che alla rivista InStyle Spagna ha raccontato di un brutto momento vissuto. Infatti, il suo gatto, Pepe, un esemplare razza di sphynx, praticamente privo di pelo e con il musetto decisamente rugoso, è stato vittima di un incidente. A quanto pare, il gattino è stato investito da un auto a Torino, e per questo è stato in terapia intensiva: “Mi ha fatto prendere un enorme spavento, stava quasi morendo, e dopo un mese e mezzo in terapia intensiva dal veterinario, abbiamo deciso di mandarlo da mia sorella”, ha confessato la donna.

Cristiano e Georgina sono molti affezionati al loro animale domestico, e lo spavento è stato davvero grande. Un brutto momento per la famiglia, che ha vissuto il malessere provocato dall’incidente di cui è stato vittima Pepe, appunto, il gattino, che ha quasi rischiato di morire. Sembra, che adesso, si stia riprendendo in Spagna, dalla sorella della donna. Per fortuna, la situazione sembrerebbe migliorare, con la speranza che ben presto, la famiglia possa riabbracciare nuovamente il gattino tanto amato.