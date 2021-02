Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni oggi martedì 23 febbraio 2021: il jackpot è da brividi, ecco i numeri vincenti di questa sera.

E’ tutto pronto per una nuova serata di estrazioni! Oggi, martedì 23 febbraio 2021, c’è il primo appuntamento settimanale con i numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10e Lotto! Ricordiamo infatti che i giorni in cui è possibile verificare i risultati ed i numeri vincenti sono il martedì, il giovedì ed il sabato! A partire dalle ore 20 di questo martedì 23 febbraio comincerà l’estrazione e, come di consueto, la redazione di Sologossip è pronta a svelarvi, in diretta, se è questo il vostro giorno fortunato! Una lunga assenza del ‘6’ ha fatto aumentare a dismisura la cifra del jackpot in palio. Per la sestina vincente del Superenalotto il premio è davvero da capogiro: parliamo di ben 111.5 milioni di euro! L’ultima estrazione, quella di sabato 20 febbraio, ha visto 11 fortunati vincere circa 22 mila euro!

Siete pronti a controllare la schedina e scoprire se siete proprio voi i fortunati? Il gioco piace a milioni di italiani: si tratta di un piacevole passatempo che potrebbe, da un giorno all’alto, dare una svolta alla vostra vita. Un briciolo di fortuna, una buona previsione e via. Dunque, chi ha pronosticato sei numeri è nel posto giusto per scoprire se, quelli scelti, sono quelli vincenti. Buona fortuna!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni oggi 23 febbraio: jackpot da capogiro, i numeri vincenti

Siete qui per scoprire se questa sera di martedì 23 febbraio la fortuna ha scelto proprio voi? A partire dalle ore 20 ci saranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto di questo primo appuntamento settimanale. Ricordiamo che si partirà dalle combinazioni delle 10 ruote del Lotto, più quella Nazionale. Si passerà subito dopo alla combinazione vincente del Superenalotto e saranno svelati il Numero Jolly e Numero SuperStar. Per finire, saranno estratti i numeri del 10 e Lotto, il Numero Oro ed il Doppio Oro. Non vi resta che prendere la schedina e controllare se i vostri numeri sono quelli vincenti!

Numeri Lotto BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE 2. Numeri del Superenalotto

NUMERI VINCENTI: Numero Jolly: Numero SuperStar: 3. Numeri del 10eLotto I numeri vincenti: Numero Oro:

Doppio Oro:

Soddisfatti di questa estrazione? C’è sicuramente chi avrà gioito, chi invece sarà rimasto deluso! Ricordiamo che, per ritentare la fortuna, bisognerà attendere le prossime estrazioni in programma giovedì 25 febbraio 2021.