Francesco Paolantoni, vita privata: ecco le curiosità sul famoso attore e comico, oggi single. Ha vissuto però una lunga storia d’amore, ecco i dettagli.

E’ ormai uno dei protagonisti dello show in onda su Rai Due, ‘Stasera tutto è possibile’. Francesco Paolantoni e Biagio Izzo sono ormai i veterani degli studi Rai di Napoli nello show condotto da Stefano De Martino. Paolantoni, classe ’56, è un bravissimo attore e comico napoletano: impossibile resistere alle sue battute! Negli anni ’70 iniziò a frequentare la scuola d’arte drammatica a Napoli e non appena concluse il percorso, iniziò a lavorare in compagnie teatrali. Ha calcato palchi davvero importanti prima di sbarcare, negli anni ’90, in televisione. Ci sono alcune curiosità sul famoso volto televisivo che non tutti conoscono: vi sveliamo qualcosa!

Francesco Paolantoni, vita privata: chi è la sua ex compagna storica

Francesco Paolantoni è un famosissimo volto televisivo: lo vediamo ormai tutti i martedì sera in onda su Rai Due nel programma televisivo Stasera tutto è possibile. Nello show condotto da Stefano De Martino, l’attore e comico napoletano riesce sempre a far sorridere tutti! Ma se non volete aspettare il martedì per sorridere grazie ai suoi sketch ed alle sue battute, potete anche seguirlo sui social! Sul suo canale Instagram è molto attivo ed anche lì le risate non possono mancare!

In tanti si chiedono: Francesco Paolantoni è sposato? Beh, il noto personaggio televisivo è molto riservato riguardo la sua vita privata. Non è sposato e non ha figli, al momento pare sia single. In passato però ha avuto una compagna per molto tempo: parliamo di Paola Cannatello, attrice ed autrice napoletana. In un’intervista a Vieni Da Me, l’attore e comico ha raccontato: “Sono single da anni, sono stato con una donna, un’autrice, per 20 anni. Ho avuto altre storie importanti. Sono single da diversi anni per legittima difesa. Sono complicati i rapporti“. Sulla sua ex, Paola, ha svelato ai microfoni di Rai1: “Siamo cresciuti insieme, anche nel lavoro. Siamo molto uniti, ci vogliamo bene. Ci siamo lasciati perchè succede, le storie finiscono. L’amore in un certo senso c’è, ci vogliamo tanto bene“.