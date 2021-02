GF VIP 5, panico in studio: Alfonso Signorini scappa via

Panico in studio durante la diretta del GF VIP 5, Alfonso Signorini scappa via: di seguito vi raccontiamo cos’è successo

Questa sera è andata in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La finale è sempre più vicina, mancano appena sette giorni. Lunedì prossimo, infatti, andrà in onda la finalissima del reality show. Chi sarà il vincitore? Al momento, i finalisti sono: Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. È stata un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena, che di certo resterà nella storia della televisione italiana. Anche nella puntata andata in onda stasera c’è stato un colpo di scena in diretta. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo in studio.

GF VIP 5, panico in studio: cos’è successo ad Alfonso Signorini

Nella diretta del 22 febbraio, c’è stato un colpo di scena in studio. Poco dopo la mezzanotte, infatti, i concorrenti eliminati in studio hanno deciso di fare uno scherzo al conduttore del programma. Cristiano Malgioglio, con la complicità dei suoi ex coinquilini, ha preso un topo-giocattolo e l’ha posto alle spalle del conduttore televisivo. Il paroliere ha poi lanciato un urlo, facendo rabbrividire anche Signorini. Il conduttore del reality show, alla vista del topo, non si è accorto che era un giocattolo ed ha lanciato un urlo enorme. Signorini è poi scappato via, chiedendo alla regia di mandare la pubblicità.

Signorini sembrava abbastanza scosso e impaurito. Il conduttore del Grande Fratello Vip è stato poi richiamato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia e dai concorrenti in studio. “Alfonso vieni, è uno scherzo“. Il conduttore è tornato in studio ed ha mandato letteralmente a quel paese gli autori dello scherzo. Attimi di panico nello studio del GF VIP, Signorini ha avuto veramente paura ed è caduto nella trappola degli ex concorrenti del reality show.