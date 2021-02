GF Vip, clamorosa novità a pochi giorni dalla finale: non era mai successo prima nel programma di Canale 5.

Manca sempre meno al gran finale del GF Vip 5: l’ultima puntata dello show di Canale 5 andrà in onda lunedì 1 marzo. Una finale che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena: in casa, tra nomination e salvataggi, il clima è davvero teso. In particolare tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, dopo che quest’ultima ha deciso di mandare l’amica al televoto contro Stefania Orlando. Una scelta che Rosalinda non sembra volerle perdonare per nessuna ragione. Cambierà qualcosa nelle prossime ore? Staremo a vedere. Nel frattempo, qualcosa è cambiato fuori dalla casa! Ad annunciare la clamorosa novità per il reality è stato proprio Alfonso Signorini, durante la diretta di ieri sera. Una novità assoluta per il programma, inserita proprio a pochi giorni dalla fine. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, clamorosa novità a pochi giorni dalla finale: cosa cambia nella diretta

Chi vincerà questa lunghissima edizione del GF Vip? Una domanda davvero interessante, a cui è difficile trovare una risposta. Di concorrenti forti ce ne sono ancora tanti in casa: per scoprire chi la spunterà dovremo attendere il prossimo lunedì, data della finalissima. Gli autori, intanto, sono già proiettati verso la prossima edizione del reality, dove potrebbe essere attuata una importantissima modifica. Un cambiamento che è stato inserito già adesso, a pochi giorni dalla prima, proprio per testare se funziona. Di cosa parliamo? A spiegarlo è stato proprio il conduttore durante la puntata, ma i telespettatori affezionati se ne erano già accorti. La diretta del GF Vip è disponibile come sempre 24 ore su 24, ma sarà trasmessa leggermente in differita: si tratta di pochi minuti di ritardo. Una soluzione sperimentata per evitare “scivoloni” che mai come quest’anno sono stati resi pubblici per via della trasmissione in diretta: dalle bestemmie alle accuse gravissime, questa tecnica potrebbe evitarne la messa in onda e permettere alla produzione di oscurare tutto.

Come specificato da Alfonso ieri sera, questi ultimi giorni saranno di prova e se il tutto dovesse funzionare, si potrà utilizzare questa tecnica in modo definitivo per il prossimo anno. Potrebbe questa soluzione evitare tutti gli ‘intoppi’ della diretta? Staremo e vedere! Nel frattempo, vi ricordiamo che per seguire le avventure dei vipponi 24 ore su 24 potete sintonizzarvi su Mediaset Extra ( canale 55) oppure utilizzare l’app di Mediaset Play o il sito ufficiale del reality show! Mancano solo pochi giorni e le luci della casa si spegneranno!