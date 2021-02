GF Vip, Dayane crolla esasperata, dopo il confronto con Tommaso ha avuto un lungo sfogo con Rosalinda: “Mi sta buttando m***”.

Il Grande Fratello Vip continua a riscuotere un certo successo, il pubblico si mostra sempre più preso da quanto avviene all’interno della casa più spiata d’Italia. La puntata di lunedì 21 febbraio ha portato ad un’atmosfera di forte tensione. Come sappiamo, ad uscire Andrea Zenga, che si è ritrovato in nomination con Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Durante la diretta, abbiamo assistito ad un momento che ha visto protagoniste Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due donne, in questo ultimo periodo, hanno avuto un forte allontanamento, che ha visto, successivamente, l’avvicinamento dell’attrice a Zenga, il concorrente appena uscito. Dopo questo confronto, l’attenzione si è concentrata sul televoto. Dayane ha deciso di mandare in nomination proprio Rosalinda, con Stefania, dopo aver confessato in puntata di provare un forte sentimento per lei. Questo ha portato gli altri concorrenti ad attaccarla, in particolare, subito dopo, Dayane si è scontrata con Tommaso. Uno scontro che ha causato il crollo della donna.

GF Vip, Dayane Mello crolla in lacrime: dopo lo scontro con Tommaso, lo sfogo è duro

Ore difficili queste appena trascorsi al Grande Fratello Vip. Mancano pochissimi giorni alla finale, e l’atmosfera continua ad essere sempre decisamente tesa. Come abbiamo anticipato, Dayane Mello, durante la puntata di lunedì 21 febbraio ha deciso di mandare al televoto Rosalinda, con Stefania Orlando, dopo averle apertamente dichiarato i suoi sentimenti. Questa inaspettata scelta ha causato lo stupore degli altri concorrenti, che si sono scagliati contro la donna, ritenendo non giusta la decisione di mandare proprio la sua amica in nomination, dopo le parole utilizzate nei suoi confronti. Tommaso, da qualche ora, ha avuto uno scontro acceso con Dayane. Questo confronto ha portato al crollo della modella, che si è lasciata andare con Rosalinda. Le due donne hanno così avuto modo di confrontarsi. “Tommaso mi sta buttando la m***, non ce la faccio più, in puntata mi butteranno m***. Io sono convinta di quello che faccio, non mi pento“, ha espresso Dayane, mentre l’attrice ha cercato di consolarla: “E’ un gioco, io ho pensato delle cose come tu le hai pensate, devi stare tranquilla. Non me l’aspettavo, sono delusa, ma non ti voglio vedere così“, (Com’è qui possibile vedere).

A quanto pare, la concorrente dopo il forte scontro avuto con Zorzi è crollata, lasciandosi andare ad un lungo sfogo. Ed è stata proprio Rosalinda ad andarle incontro, cercando di placare la situazione di malessere creata.