La diretta tv e streaming del GF VIP questa notte tra il 23 ed il 24 febbraio sarà sospesa: la comunicazione è arrivata adesso, ecco cosa succede nella Casa più spiata d’Italia.

Arrivano spiacevoli notizie per tutti i telespettatori appassionati del Grande Fratello VIP. I fan del programma, a quanto pare, dovranno fare a meno della diretta tv con la Casa più spiata d’Italia. In un clima così ‘bollente’ non ci voleva proprio! I giorni che precedono la finale sono davvero intensi e ricchi di tensioni: proprio nelle ultime ore ci sono stati durissimi scontri in Casa. In particolare, alcuni Vipponi sono infuriati con Dayane Mello: la modella brasiliana ieri sera ha deciso di mandare al televoto la coppia composta da Rosalinda e Stefania. La scelta non è andata affatto giù alle due protagoniste del televoto ed a Tommaso Zorzi: dopo la puntata si sono accese dure liti. Ma torniamo a quello che succederà nelle prossime ore: il GF VIP, con un avviso sui social, ha comunicato che la diretta sarà sospesa per ben otto ore. Ecco il motivo.

GF VIP, diretta tv e streaming sospesa: spunta un avviso inaspettato, cosa succede

La Casa del GF VIP non sarà in diretta questa sera, a partire dall’1 di notte fino alle 9 del mattino seguente. Parliamo della notte tra il 23 ed il 24 febbraio: l’avviso è arrivato poco fa dai canali social del programma. Il reality fa sapere che a causa di interventi tecnici programmati, il collegamento con la Casa non sarà disponibile.

I fan del programma dovranno così rinunciare a seguire in diretta i loro concorrenti preferiti. In tanti infatti hanno espresso il loro dispiacere: e se succede qualcosa di ‘imperdibile’ proprio in quelle ore? Siamo certi che, nonostante la sospensione della diretta per i telespettatori, il reality controllerà cosa accade nella Casa. Si ipotizza che qualche telecamera del reality resterà comunque accesa per registrare eventuali episodi forti. Cari telespettatori, bisogna pazientare! A partire dalle ore 9 di domattina, mercoledì 24 febbraio, la diretta e lo streaming dovrebbero tornare ad essere disponibili.