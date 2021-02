GF Vip, Francesco Oppini si scaglia contro Rosalinda Cannavò: le durissime parole contro la gieffina in diretta televisiva.

Continuano le dinamiche del Grande fratello Vip sia dentro la casa che fuori. Come sappiamo, le storie dei concorrenti e i loro intrecci si sviluppano anche nei vari salotti dei programmi televisivi che vanno in onda quotidianamente su canale 5. Uno tra questi è Live-Non è la D’Urso. Domenica 21 Febbraio come ospite c’era l’ex concorrente Francesco Oppini che non le manda di certo a dire. Ormai manca poco all’annuncio del vincitore del reality Show e le tensioni si fanno sentire sia fuori che dentro la casa di Cinecittà. Che il figlio della Parietti prediligesse il suo amico di avventura Tommaso Zorzi lo sappiamo tutti. Quello che non sappiamo, è invece cosa ne pensa degli altri che concorrono insieme al suo prediletto alla vittoria finale. L’Oppini, nel salotto della D’Urso, si sarebbe scagliato con, parole pungenti, contro Rosalinda Cannavò con la quale non sono mancati gli screzi anche in passato.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>> clicca qui

GF Vip, Francesco Oppini lancia parole pungenti contro Rosalinda

Ospite a Live-Non è la D’Urso Francesco Oppini parla di Rosalinda Cannavò lasciando trapelare molte delle sue considerazioni sulla bella siciliana. L’ha definita una ragazza debole che tende ad attaccarsi in modo morboso alle persone, prima con Dayane Mello e poi con Zenga. E proprio sul legame di Rosalinda e Dayane, Francesco si scaglia contro quest’ultima .“Se Dayane fosse stata davvero così tanto amica di Rosalinda, non le avrebbe tirato le bordate che le ha tirato”, sono queste le parole dell’ex concorrente. Parole forti contro la modella brasiliana che a detta di Francesco sarebbe un vera stratega e che molto probabilmente i loro baci avevano come scopo solo le telecamere. E infine dichiara ”Quando hanno avuto i loro alti e bassi, l’ha pugnalato alle spalle”.

Ma sarà davvero così o l’atteggiamento della Mello è stato un puro atto di gelosia?Scopriremo solo in questi giorni se gli autori mostreranno alla concorrente imputata le dichiarazioni di Francesco Oppini su di lei. Come reagirà Dayane?