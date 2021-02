GF Vip, il gesto inaspettato di Rosalinda: c’entra Andrea Zenga; cosa è successo dopo l’eliminazione del concorrente.

Manca sempre meno alla finale del GF Vip. Lunedì 1 marzo 2021 andrà in onda l’ultima attesissima puntata di questa edizione del reality. Un’edizione che ci ha regalato tantissimi colpi di scena, che non sono di certo finiti qua. La puntata andata in onda ieri sera è stata davvero scoppiettante. È accaduto davvero di tutto e anche il post puntata non è stato da meno. Dopo la scelta di Dayane Mello di mandare in nomination Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, salvando Samantha De Grenet e Andrea Zelletta, in casa è scoppiato il caos. Quasi tutti i vip si sono schierati contro la brasiliana, fatta eccezione per Samantha e Pierpaolo Pretelli. Ma, in particolare, è Rosalinda ad essere rimasta molto delusa dal “tradimento” della sua amica, alla quale, finora, ha deciso di non rivolgere più la parola. E, poco fa, proprio Rosalinda ha deciso di dedicare un dolce pensiero ad un’altra persona importante per lei…Ecco cosa ha fatto per Andrea Zenga.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, il gesto inaspettato di Rosalinda: la lettera per Andrea Zenga

Chi saranno i finalisti ufficiali del GF Vip 5? La risposta a questa domanda la avremo molto presto! Mancano pochissimi giorni al gran finale e, in casa, il clima è super teso. Il reality è quasi terminato ma lasciare il gioco proprio ad un passo dalla finale non fa piacere proprio a nessuno. Una tra Rosalinda e Stefania potrebbe lasciare la casa proprio venerdì, essendo le due nominate dell’ultima puntata. Puntata in cui è stato eliminato Andrea Zenga, meno votato di Samantha e Stefania. Il concorrente ha lasciato la casa definitivamente, interrompendo, per il momento, la sua conoscenza con Rosalinda. I due si sono avvicinati proprio nel corso delle ultime settimane, dichiarandosi il reciproco interesse e lasciandosi andare alle proprie emozioni. Ieri, però, hanno dovuto salutarsi momentaneamente e, in attesa di rivederlo, Rosalinda ha deciso di scrivergli una lettera. Poco fa, in salotto, la concorrente si è seduta al tavolo, ha preso carta e penna e ha iniziato a scrivere. Dalle inquadrature, è possibile comprendere qualche parola: Rosalinda rivela ad Andrea che lui è sempre nei suoi pensieri, che non vede l’ora di rivederlo e che è proprio lui la cosa più bella del suo GF.

Insomma, parole dolcissime quelle della concorrente, che sembra aver voltato definitivamente pagina col suo passato, pronta a viversi questa nuova storia fuori dal programma. E voi, cosa pensate di questa coppia? Credete nei sentimenti di Rosalinda e Zenga?