GF VIP, dopo la puntata di ieri sera sono volate parole forti nella cucina della Casa di Cinecittà: ecco cosa è successo, Dayane presa di mira da alcuni gieffini.

Nella Casa del GF VIP l’atmosfera è davvero bollente. A pochi giorni dalla finale, la tensione si fa sentire: nella puntata di ieri sera, 22 febbraio, Dayane Mello ha preso una decisione che sta facendo discutere non poco. Ha creato scompiglio e malumori la modella brasiliana che in puntata ha dovuto scegliere chi mandare al televoto. La finalista doveva fare il nome di una coppia, Rosalinda e Stefania o Samantha e Andrea Zelletta. A gran sorpresa, la Mello ha mandato direttamente al televoto la sua cara amica attrice e la Orlando. La scelta ha fatto discutere molto al termine della puntata: se Rosalinda ha scelto di non parlarle perchè troppo delusa, Stefania non è riuscita a contenere i suoi pensieri. Guardate cosa è successo al termine della diretta di ieri sera, lunedì 22 febbraio.

GF VIP, “Sei falsa dalla testa ai piedi”: volano parole forti, è successo dopo la puntata

Stefania Orlando al termine della puntata di ieri, lunedì 22 febbraio, non ha saputo contenere la sua delusione nei confronti di Dayane Mello. La showgirl, concorrente del GF VIP, in cucina ha usato parole molto dure contro la modella brasiliana. “Sei falsa dalla testa ai piedi, tutto quello che hai detto..tutte falsità sulla tua amica Rosalinda. Ti sei anche inventata che la ami, ma dove vuoi arrivare? Poi dici a me che non merito la finale. Ti rendi conto della falsità? Non sa cosa significa l’amicizia“.

Il duro sfogo di Stefania avanti a tutti, contro Dayane, non ha scosso la modella brasiliana. La Mello, a queste parole, ha reagito con indifferenza. “Puoi pensare quello che vuoi” ha risposto la gieffina. Questo il video dello scontro pubblicato dal canale Instagram del reality:

Anche Tommaso, dopo la puntata, ha avuto un durissimo scontro con la brasiliana. La tensione in Casa è alle stelle: la decisione di Dayane di mandare al televoto Stefania e Rosalinda ha fatto infuriare molti concorrenti del GF VIP.