Subito dopo la puntata del GF Vip, Rosalinda ha svelato un retroscena ‘choc’ su Dayane Mello: non l’aveva mai detto prima d’ora.

Mancano esattamente sei giorni alla fine di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì 1 Marzo, infatti, andrà in onda la finale. E, finalmente, scopriremo chi, tra tutti i concorrenti, riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi. Prima di vivere quest’ultima e grandissima emozione, però, il reality di Canale 5 continua a regalarci dei veri e propri colpi di scene. E la puntata dell’antivigilia della semifinale, diciamoci la verità, ne è stata la prova. Proprio nel corso dell’appuntamento di ieri, per la prima volta in assoluto, Dayane Mello ha nominato la sua più grande amica: Rosalinda Cannavò. È vero, le due ragazze, in queste ultime settimane, si erano allontanate parecchio. Eppure, dopo il confronto di qualche giorno, sembrava che le cose fossero ritornate come prima. Invece, non è stata affatto così. Dayane, dopo aver confessato in diretta di essersi innamorata di lei, l’ha nominata. Una decisione che, ammettiamolo, ha spiazzato tutti. In primis, la diretta interessata. Che, appena terminata la puntata, si è lasciata andare ad un retroscena choc mai svelato prima. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Rosalinda svela un retroscena ‘choc’ su Dayane Mello: solo ora l’ha detto

La nomination di Dayane Mello, nel corso della quarantaduesima puntata del GF Vip, ai danni di Rosalinda Cannavò non è affatto passata inosservata. Non soltanto ai suoi compagni di viaggio, i quali si sono nettamente schierati contro di lei subito dopo la puntata, ma anche agli occhi della diretta interessata. Rosalinda, infatti, non si aspettava affatto che la sua amica, dopo la dichiarazione in diretta, la nominasse. È proprio per questo motivo che, dopo aver salutato Alfonso Signorini e il pubblico italiano, si è mostrato fortemente delusa e amareggiata. E quando si è arrabbiati, si sa, si racconta tutto ciò che non si è mai detto prima. A cosa facciamo esattamente riferimento? Per la prima volta in assoluto, infatti, sembrerebbe che Rosalinda abbia confessato un ‘clamoroso’ retroscena su Dayane. Sembrerebbe che, nelle settimane scorse, la modella brasiliana abbia proposto all’attrice siciliana di fidanzarsi con suo fratello Juliano. ‘Tempo fa mi disse che sarei stata perfetta per lui. Mi disse proprio che saremmo stati bene insieme’, avrebbe confessato la Cannavò ai suoi compagni di viaggio.

Insomma, un retroscena davvero ‘clamoroso’, c’è da ammetterlo. Cosa ne pensate?