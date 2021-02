Dopo la quarantaduesima puntata del GF Vip, si è verificato un acceso scontro in cucina: tra Dayane e Tommaso volano parole forti.

Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa quinta edizione del GF Vip, eppure i colpi di scena sembrerebbe che non abbiano proprio intenzione di cessarsi. E la quarantaduesima diretta ne è la piena testimonianza. Proprio ieri, Lunedì 22 Febbraio, è andata in onda l’antivigilia della semifinale. E, vi assicuriamo, è accaduto davvero di tutto. A partire, quindi, dall’eliminazione di Andrea Zenga. Fino alla confessione di Dayane Mello di essersi innamorata di Rosalinda Cannavo e, soprattutto, alla nomination della modella brasiliana. Dopo ben cinque mesi di profonda amicizia, infatti, la Mello ha nominato la sua più grande amica: Rosalinda. E, come prevedibile, questa scelta ha fatto parecchio discutere. Non soltanto, infatti, durante la diretta, Antonella Elia si è scagliata contro Dayane dicendo che questo poteva essere considerato un vero e proprio tradimento, ma anche Tommaso Zorzi le ha consigliato di non fargli più la morale sull’amicizia perché lei non sa niente su quest’argomento. Insomma, parole davvero dure. E che, purtroppo, non sono cessate nemmeno una volta spente le telecamere della diretta. Appena salutato Signorini, infatti, tra i due si è verificato un acceso scontro in cucina.

GF Vip, scontro in cucina tra Dayane e Tommaso dopo la puntata: interviene anche Samantha in sua difesa

La scelta di Dayane di nominare Rosalinda e di salvare, quindi, Samantha De Grenet non è affatto passata inosservata. Non tanto per la romana, sia chiaro. Ma più che altro perché la Mello era fortemente legata alla Cannavò da ben cinque mesi. È proprio per questo motivo che, appena terminata la quarantaduesima diretta del GF Vip, si è verificato un acceso scontro in cucina tra Dayane e Tommaso Zorzi. Giunta in questa parte della casa in compagnia di Samantha, la Mello, molto presto, ha dovuto fare i conti sia con Stefania Orlando, che non ha persona occasione di poter dire chiaramente la sua opinione in merito, e lo stesso influencer milanese. ‘Oggi hai dato la dimostrazione che la tua maschera è caduta e che sei una grandissima stratega’, ha iniziato a dire Tommazo Zorzi alla sua coinquilina. ‘Tu sei tutto il contrario di tutto’, ha continuato a dire l’influencer. Sottolineando, tra l’altro, il fatto che una puntata la Mello dichiara di essersi innamorata di Rosalinda. E nell’altra, invece, la nomina. ‘Tu sai cosa vuole dire ti amo?’, chiede Zorzi alla Mello. Nel frattempo, però, Dayane tenta di giustificarsi con i suoi compagni. Dicendo loro che non è affatto come stanno dicendo. E, soprattutto, sottolineando che sono circa quattro settimane che le cose tra lei e Rosalinda non vanno bene. ‘Per me, umanamente sei zero, Dayane’, ha continuato a dire. Concludendo: ‘Credo che tu voglia fare tutto quello che è in tuo potere in questo momento per toglierle un po’ di felicità’.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, lo scontro tra Tommaso e Dayane è stato intenso. Durante il quale, tra l’altro, i toni non sono rimasti affatto pacifici. Cosa ne pensate voi? Secondo voi, Dayane ha fatto bene a nominare Rosalinda?