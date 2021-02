Scontro durissimo nella notte tra Tommaso e Dayane dopo la puntata di ieri sera al GF Vip: volano parole grosse, esplode la polemica.

Se la puntata del GF Vip di ieri sera è stata a dir poco scoppiettante, il post puntata non è stato da meno. Dayane Mello ha spiazzato tutti con la confessione totalmente inaspettata fatta a Rosalinda Cannavò, sua storica amica all’interno del reality. La modella brasiliana che nelle ultime settimane aveva più volte criticato e attaccato l’attrice per la sua love-story con Andrea Zenga, ha spiegato il suo comportamento con una rivelazione shock. In pratica, la Mello ha dichiarato di aver avuto determinate reazioni perché innamorata dell’attrice siciliana e di essere stata quindi gelosa del nuovo rapporto nato con figlio del portiere di calcio. Dopo lo stupore iniziale, gli altri coinquilini hanno mostrato comprensione per lei, ma quando a fine puntata Dayane ha mandato in nomination Rosalinda e Stefania salvando la De Grenet e Zelletta, tutti l’hanno accusata di aver tradito l’amica e di aver mentito sul suo ‘innamoramento’. Secondo la Orlando e Zorzi, la modella avrebbe solo cercato di trovare un alibi al suo comportamento. Insomma, nella notte è esploso il caos nella Casa. Alcune affermazioni stanno facendo molto discutere. Vediamo di cosa si tratta.

Tommaso, durissimo attacco a Dayane: “Una mancanza di rispetto”

Dopo i toni forti usati durante la discussione in cucina i Vipponi hanno continuato a parlare in veranda ma l’atmosfera è rimasta molto tesa. Soprattutto Tommaso Zorzi non ha digerito il comportamento della Mello. Quest’ultima in puntata aveva raccontato infatti che non sarebbe la prima volta che le capita di innamorarsi di una donna nonostante le piacciano gli uomini. L’influencer meneghino ha espresso tutto il suo disappunto per tale dichiarazione in quanto non supportata dai fatti. Zorzi si è sentito particolarmente toccato dall’argomento: “Io so cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso, venire qua e fare una cosa così solo ‘per moda’ è una mancanza di rispetto”, ha detto Tommaso. “Tu non puoi dire ‘Sono innamorata di te’ quando, nell’ordine: Francesco, Denis, Filippo Nardi, Andrea Zenga, di tutti sei stata innamorata, tutti questi te li saresti fatti”, ha aggiunto. La Mello si è mostrata offesa da queste parole dicendo al compagno d’avventura di stare attento a quello che dice.

L’argomento sta facendo molto discutere, voi cosa ne pensate?