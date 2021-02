Gianluca Fubelli è un famosissimo ed apprezzatissimo attore, ma sapete che titolo di studio ha? Spunta fuori un retroscena davvero inedito.

È uno dei più grandi comici di sempre, Gianluca Fubelli. Vera e propria colonna portante di numerose edizioni di Colorado Cafè, il simpaticissimo attore decanta di un successo davvero assoluto. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Se da un punto di vista professionale, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa, dall’altra parte, invece, cosa occorre sapere? In particolare, vi siete mai chiesti che titolo di studio abbia il simpaticissimo Fubelli? Quando lo vediamo cimentarsi sul palco, ammettiamolo, capiamo perfettamente che questo mestiere gli calza davvero a pennello. Sapete che, però, il suo percorso scolastico è completamente diverso dalla strada intrapresa da ‘grande’? Si, avete letto proprio: è così! Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme questo retroscena davvero inedito.

Gianluca Fubelli, sapete qual è il suo titolo di studio?

Con la sua gag e le sue battute, diciamoci la verità, Gianluca Fubelli ci fa sempre divertire e ridere a crepapelle. Ecco, ma tralasciando l’aspetto professionale, di cui sappiamo davvero ogni cosa, e l’aspetto sentimentale, di cui abbiamo poche informazioni al riguardo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo passato? In particolare, come dicevamo precedentemente, siete curiosi di sapere che titolo di studio ha conseguito da giovane il simpaticissimo Scintilla? Il mestiere da attore e da comico, lo sappiamo benissimo, gli calza davvero a pennello. Ecco, ma Gianluca ha sempre voluto fare questo nella vita? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, in realtà, il buon Fubelli abbia studiato per diventare odontotecnico. E che, addirittura, lo sia pure diventato. Ebbene si: avete letto proprio bene. Il simpaticissimo Gianluca ha conseguito questo titolo di studio. E, a quanto pare, per un periodo di tempo, ha ‘sfruttato’ proprio questo titolo per inserirsi nel mondo del lavoro.

Insomma, un retroscena davvero inedito, c’è da ammetterlo. Ecco, ma voi ne eravate a conoscenza?