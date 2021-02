GF VIP, Giulia Salemi fa una lista di tutto ciò che ha imparato dal reality: c’è un particolare retroscena, guardate cosa ha scritto!

Venerdì scorso, 19 febbraio 2021, Giulia Salemi ha abbandonato la Casa del GF VIP. La famosa influencer dopo un meraviglioso percorso fatto di alti e bassi è stata eliminata dal televoto. Questa esperienza nel reality le ha regalato davvero tante note positive, nonostante qualche litigio con Tommaso Zorzi ed altri suoi ex inquilini. La giovane ha incontrato l’amore al GF VIP: ora è a casa sua, in attesa del suo nuovo compagno, Pierpaolo Pretelli. Giulia, su Twitter, nelle ultime ore ha stilato una lista di tutte le cose belle che le ha regalato il reality. C’è un particolare che ha rivelato soltanto adesso: guardate cosa ha scritto.

GF VIP, Giulia Salemi svela un retroscena: è successo subito dopo il reality

Giulia Salemi sui suoi canali social ha svelato, in poche righe, tutte le note positive che le ha regalato il Grande Fratello VIP. L’influencer ha vissuto nella Casa più spiata d’Italia per 106 giorni, mica poco! E questa esperienza le ha permesso di imparare nuove cose, di maturare, di vivere a pieno le sue emozioni. Siete curiosi di leggere i pensieri della Salemi riguardo la sua avventura al GF VIP? Ecco cosa ha scritto su Twitter: “Ricapitolando, sono stata 106 giorni nella casa del GF VIP ed ho: riso, pianto e vissuto. Ho imparato dagli errori, trovato un’azienda di verza come sponsor, affrontato tutti a testa alta. Ho scoperto Twitter, toccato 1,4 M su Instagram, ho capito che “è una scommessa d’amore””.

Ovviamente, più cose in questa lista hanno catturato l’attenzione ma ce n’è una in particolare davvero simpatica ed inedita. Perchè la Salemi ha scritto “ho trovato un’azienda di verza come sponsor”? Non sappiamo se effettivamente l’influencer ora lavora con un’azienda ortofrutticola dopo il GF VIP o la sua è stata una piccola parentesi ironica. Sicuramente, chi ha seguito il reality, ha notato che alla Salemi piace molto la verza.