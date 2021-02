Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi: spuntano altri nomi e una novità che spiazzerà tutti.

Dopo tante indiscrezioni, conferme e smentite, il cast dell’Isola dei Famosi sembra pian piano delinearsi. La conduttrice Ilary Blasi al Tv Sorrisi e Canzoni ha recentemente dichiarato: “Il cast sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16. Quando finirà il reality? Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi poi a giugno voglio andare a Sabaudia”. Lunedì prossimo, 1° marzo ci sarà la finale del GF Vip e la curiosità si fa sempre più forte circa i personaggi che partiranno per l’Honduras. L’Isola dei Famosi prenderà il posto del reality che ci ha accompagnato per ben 5 mesi e naturalmente le aspettative sono alte. Vediamo quindi e ultime indiscrezioni che ci rivela TV Blog a tal proposito.

Isola dei Famosi, le ultime indiscrezioni sul cast: i possibili nomi

Come rivela il portale TvBlog, dopo la conferma del primo concorrente ufficiale Simone Paciello (in arte Awed), il cast completo sarebbe composto da Elisa Isoardi, Angela Melillo, Carolina Stramare, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Brando Giorgi, Valentina Persia, Vera Gemma, Daniela Martani, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Sembrerebbe però che altri quattro personaggi siano pronti a sbarcare in Honduras. Si tratterebbe dell’ex letterina di Passaparola Francesca Lodo, a quanto pare non nuova ai provini per il reality in questione), di Beppe Braida (comico di Zelig), di Roberto Ciufoli (membro della Premiata Ditta) e di Drusilla Gucci. In più, quest’anno ci sarebbe una novità nell’organizzazione del programma. Ci sarà l’isola dei parassiti della quale sarà guardiano Marco Maddaloni e che sarà abitata in primis da Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo.

La data della prima puntata non è ancora stata stabilita con certezza, ma dovrebbe oscillare tra l’11 e il 12 marzo. Siete pronti a gustarvi le avventure dei nuovi naufraghi?