Beppe Vessicchio ha lasciato delle dichiarazioni riguardo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021: ecco quali sono

Manca davvero poco all’inizio del Festival della canzone italiana, che come sappiamo sarà un po’ diverso rispetto agli altri anni. Il Comitato Tecnico scientifico, ha infatti vietato la presenza del pubblico nelle giornate dal 2 al 6 marzo, quelle in cui si svolgerà il Festival. Ma le curiosità che si fanno avanti sui social e in generale sul web non riguardano solo le norme anti covid che l’Ariston dovrà adottare. Come ogni anno, infatti, quando l’arrivo del Festival di Sanremo si fa imminente, il nostro pensiero va a lui, uno dei protagonisti indiscussi della Kermesse canora, ovvero Beppe Vessicchio. La sua presenza a Sanremo è sempre stata costante, accompagnata dalle consuete standing ovation come gesto di ammirazione. Il direttore d’Orchestra più amato d’Italia, a proposito della sua partecipazione ha lasciato alcune dichiarazioni.

Beppe Vessicchio a Sanremo 2021: un ruolo diverso dal solito

Stando alle ultime rivelazioni rilasciate dal maestro a TvBlog, sembrerebbe proprio che Beppe Vessicchio ritornerà all’Ariston per la felicità dei telespettatori, ma con un ruolo diverso, mai intrapreso prima. Infatti, sorprendendo tutti, non accompagnerà un Big nella sua esibizione come suo solito. Vessicchio ha dichiarato che il suo ruolo rimarrà il medesimo, ovvero dirigere una delle orchestre che si intervallerà sul famoso palco. Ma lo farà soltanto per un solo concorrente, si tratta di una ragazza della categoria giovani. Elena Faggi è il suo nome, ed è la vincitrice di Area Sanremo. Il noto compositore ha dichiarato che spesso i giovani partecipanti non hanno una propria casa discografica, come nel caso di Elena. La giovane in gara avrebbe contattato l’ex professore di Amici per chiedergli un parere sul suo progetto. “Sin da subito ho trovato la sua canzone molto interessante, perché l’ho ritenuta diversa da tutto ciò che circola in questo periodo”, ha detto il buon Vessicchio a TvBlog. Quel diverso che lo avvicina al suo universo musicale. Dichiarando infine di essere felice di farlo quasi come un atteggiamento paterno.

Per la felicità di tutti quindi, Beppe Vessicchio parteciperà a Sanremo 2021. E chissà se riuscirà ad esibirsi con la sua orchestra per tutte e 4 le serate. Questo dipenderà anche dalla giovane in gara Elena Faggi.