Sanremo 2021 corre ai ripari. Il Festival più amato dagli italiani, dopo il forfait di Naomi Campbell, vedrà proprio lei sul Palco dell’Ariston!

Quasi tutto pronto per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo! Questo 2021, nonostante l’emergenza Covid, regalerà una nuova edizione dello show musicale più amato dagli italiani. Ci sarà qualche novità, viste le restrizioni sanitarie, ma il Festival non deluderà affatto le aspettative. Per il secondo anno di seguito ci sarà Amadeus in qualità di conduttore e direttore artistico e sarà accompagnato da tantissimi ospiti. I Big in gara sono pronti: non resta che attendere il 2 marzo, giorno d’inizio del Festival. Purtroppo, proprio ieri, è arrivata una spiacevole notizia: Naomi Campbell non potrà esserci sul Palco dell’Ariston. La supermodella doveva essere una delle super co-conduttrici: Amadeus aveva puntato su lei per la prima serata dello show. A causa del Covid, Naomi non ci sarà: in America sono state introdotte nuove restrizioni e per questo motivo la modella non potrà spostarsi dalla sua nazione. Si corre però subito ai ripari: è arrivata una nuova indiscrezione, ecco chi ci sarà al posto della Campbell.

Sanremo 2021 corre ai ripari: dopo il forfait di Naomi Campbell, ecco chi ci sarà

Il Festival di Sanremo 2021 sta per arrivare in tv: sarà questa un’edizione speciale e inedita a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo il forfait di Naomi Campbell, bloccata in America a causa delle restrizioni anti Covid, si corre ai ripari. La prima serata dunque, quella di martedì 2 marzo, vedrà sul palco dell’Ariston Matilda De Angelis e Loredana Bertè. Mercoledì sarà il turno di Elodie e Luisa Ranieri per affiancare Amadeus al Festival. La serata delle cover vedrà come co-conduttrice Vittoria Ceretti, venerdì invece Barbara Palombelli e Beatrice Venezia. Chi prenderà il posto di Naomi Campbell? Tv Blog fa sapere che a gran sorpresa vedremo sul palco dell’Ariston Simona Ventura! Non presenzierà nella prima serata, bensì nella finale dello show, il 6 marzo. Insieme alla conduttrice ci saranno anche Ornella Vanoni e Serena Rossi.