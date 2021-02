Da X Factor vola al Festival di Sanremo 2021: la magnifica notizia è arrivata poche ore fa, ecco di chi si tratta! Duetterà con un big in gara!

Il Festival di Sanremo 2021 si avvicina! Dal 2 al 6 marzo su Rai Uno ci sarà lo show musicale più famoso e seguito dagli italiani. Nonostante l’emergenza Coronavirus, il Festival non deluderà affatto le aspettative! Non ci sarà il pubblico al Teatro Ariston per via delle restrizioni anti Covid: tutto il popolo italiano dal 2 al 6 marzo si sintonizzerà su Rai Uno per seguire la manifestazione. I big in gara sono pronti ed anche i super ospiti, comprese le co-conduttrici scelte da Amadeus, conduttore e direttore artistico per il secondo anno di seguito. E’ arrivata poco fa una magnifica notizia: una giovanissima ragazza vola da X Factor a Sanremo 2021! Ecco l’annuncio!

Da X Factor a Sanremo 2021: duetterà con un Big, magnifica notizia

L’annuncio è arrivato poche ore fa attraverso i canali social di X Factor. Casadilego, la vincitrice del talent show targato Sky nell’ultima edizione andata in onda, salirà sul Palco dell’Ariston. Duetterà, la sera del 4 marzo, insieme a Francesco Renga! Questa è una notizia davvero magnifica. “Due notizie super: 1) “Vittoria” è disco d’Oro e 2) Casadilego sarà a Sanremo 2021 per cantare con Francesco Renga il 4 marzo” è quanto si legge sul profilo IG di X Factor Italia!

Il sorriso di Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, parla davvero chiaro. La giovane dal palco di X Factor vola direttamente a quello dell’Ariston. La sua voce, siamo certi, conquisterà anche il pubblico di Rai Uno! La classe 2003 ha inoltre conquistato il disco d’Oro per il suo ultimo brano, Vittoria. Nel talent show era nel gruppo di Hell Raton, il giudice che ha guidato le Under Donna nell’edizione 2020, l’ultima andata in onda. Pronti a vedere la dolce Elisa a Sanremo? Non vediamo l’ora!