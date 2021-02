Proprio qualche ora fa, Serena Rossi ha condiviso sul suo canale social ufficiale una notizia davvero fantastica: il momento tanto atteso.

Giovanissima, ma con un talento davvero inesauribile, c’è da ammetterlo. Serena Rossi è una delle attrici più amate ed apprezzate. E, d’altra parte, conoscendo ed ammirando con attenzione la sua bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Recentemente sul piccolo schermo con la serie televisiva ‘Mina Settembre’, l’ex Carmen de ‘Un Posto al Sole’ decanta di una carriera alle spalle davvero intramontabile. E che, soprattutto, molto presto, si arricchirà di nuove e travolgenti esperienze. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ebbene. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato che la Rossi aveva chiaramente lasciato intendere che c’era qualcosa in arrivo. Adesso, non sappiamo se riferisse a questo o a molto altro ancora, fatto sta che, proprio pochissime ore fa, ha dato la conferma di una notizia davvero fantastica. Attraverso una storia caricata sul suo canale social ufficiale, l’attrice napoletana non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano di un annuncio davvero a sorpresa. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Volete saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Serena Rossi, arriva la notizia tanto attesa: l’annuncio lo conferma, non vediamo l’ora

In attesa di scoprire cosa ci riserveranno i nuovi episodi della seconda stagione di ‘Mina Settembre’, sembrerebbe che rivedremo la bella Serena Rossi nuovamente in azione. A darne la conferma, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una storia caricata sul suo canale social ufficiale, l’attrice napoletana non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di questa splendida notizia. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Vi anticipiamo soltanto che l’annuncio è davvero a sorpresa. E, soprattutto, avrà reso, senza alcun dubbio, tutti i suoi sostenitori più che entusiasti e felici. A cosa facciamo esattamente riferimento? Ebbene. Come dicevamo precedentemente, rivedremo la bella Serena Rossi nuovamente in azione. Si, avete letto proprio bene: l’attrice romana ritornerà a farsi apprezzare e ad amare per le sue immense doti. Ecco, ma dove? E, soprattutto, ma quando? Scopriamolo insieme.

Avete letto proprio bene: dal 26 Febbraio, Serena Rossi e un cast davvero formidabile sarà su Rai Play per la messa in onda dell’anteprima ‘La tristezza ha il sonno leggero’. Insomma, la notizia è davvero fantastica, c’è da ammetterlo. Per questo motivo, noi non vediamo l’ora che arrivi il fatidico giorno. Voi?