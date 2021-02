Stasera tutto è possibile è il seguitissimo programma di Rai Due, ma sapete cosa accade dietro le quinte? Le immagini parlano chiaro.

Siete pronti ad una nuova puntata di ‘Stasera tutto è Possibile’? Noi decisamente si! Dopo il ‘clamoroso’ stop di una settimana fa, il bel Stefano De Martino è pronto a ritornare in onda con un nuovo ed imperdibile appuntamento con il suo programma del Martedì sera. Completamente dedicato al mondo animale, il conduttore televisivo napoletano sarà al timone di una puntata davvero fenomenale. E, senza alcun dubbio, gli ospiti di questa sera ci regaleranno delle risate davvero assicurate. Ecco, ma vi siete mai chiesto cosa accade dietro le quinte del programma? Se, in onda, lo show condotto da Stefano De Martino è solito farci ridere a crepapelle, cosa accade quando i riflettori della telecamera non sono accesi al pubblico italiano? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato un video apparso su Instagram. In questo brevissimo filmato, si vede chiaramente tutto ciò che succede dietro le quinte del programma. A cosa facciamo esattamente riferimento? Scopriamolo insieme.

Cosa succede dietro le quinte di Stasera tutto è possibile? Video imperdibile

Stasera tutto è possibile è uno dei più simpatici e divertenti programmi attualmente in onda, c’è da ammetterlo. In prima serata ogni Martedì, il programma di Stefano De Martino si accinge a far trascorrere delle ore davvero spensierate al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Ecco, ma vi siete mai chiesti cosa accade dietro le quinte? Se, durante la messa in onda, siamo soliti assistere a dei momenti davvero imperdibili e, soprattutto, a degli sketch super divertenti, cosa succede quando non si è in onda? A mostrare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è un video apparso sui social. Sul profilo Instagram ufficiale di Francesco Paolantoni, uno degli ospiti fissi del programma di questa edizione, è spuntato un video che chiarisce esattamente cosa succede dietro le quinte di Stasera tutto è possibile. Volete darci uno sguardo anche voi? Guardare per credere!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Paolantoni (@francescopaolantoni)

Insomma, nel backstage di Stasera tutto è possibile si ride, si scherza, si canta e ci si diverte. E questo breve video caricato da Francesco Paolantoni e che riprende Biagio Izzo al trucco e Stefano De Martino intento a cantare, si può chiaramente notare l’atmosfera conviviale tra il conduttore televisivo e i suoi ospiti.

Cosa farete questa sera, quindi? Seguirete l’appuntamento di questa settimana? Noi decisamente si, ve lo assicuriamo!