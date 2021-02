Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 febbraio 2021: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi! La nuova tronista farà il suo ingresso in studio.

Oggi, 23 febbraio 2021, torna in onda Uomini e Donne con una nuova puntata. In questo martedì, dopo l’appuntamento dedicato a Gemma Galgani ed in particolare al Trono Over, Maria De Filippi si dedicherà al Trono Classico. Ieri, lunedì 22 febbraio abbiamo assistito ad una spiacevole delusione per Gemma: il suo Cavaliere, Maurizio, ha avuto un colpo di fulmine per un’altra Dama del parterre. Oggi dovrebbe essere il grande momento, quello di presentare la nuova tronista! Samantha si presenterà finalmente al pubblico di Canale 5: il suo percorso nel dating show comicnerà ufficialmente oggi! Inoltre assisteremo alle prime esterne dei nuovi tronisti, Massimiliano e Giacomo, che hanno cominciato a conoscere ragazze. Siete curiosi di scoprire nel dettaglio le anticipazioni? Vi sveliamo tutto!

Uomini e Donne, Anticipazioni 23 febbraio: primo ingresso in studio della nuova tronista

Oggi, martedì 23 febbraio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Come di consueto, alle 14.45 va in scena su Canale 5 il dating show più amato dagli italiani. Ma cosa succederà oggi? Dalle anticipazioni sappiamo che Maria De Filippi darà spazio al Trono Classico. Dopo le scelte di Davide e Sophie, assisteremo alle prime conoscenze: i nuovi tronisti, Massimiliano e Giacomo hanno cominciato a frequentare alcune ragazze. Nel corso della puntata di oggi conosceremo la nuova tronista: Samantha Curcio a quanto pare dovrebbe fare il suo ingresso in studio proprio oggi!

Non mancherà una parte del programma dedicata al Trono Over: Riccardo e Roberta si renderanno protagonisti dello studio. Il Cavaliere e la Dama si confronteranno sui loro sentimenti: La Di Padua non si sente desiderata dal suo Cavaliere. Riccardo avrà provato a riconquistare Roberta? E cosa pensa la Dama, deciderà di voltare pagina o riprovarci? Non ci resta che attendere le 14.45 per sintonizzarci su Canale 5!