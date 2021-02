Vittorio Brumotti è l’amato e storico inviato di Striscia la Notizia: avete mai visto la sua fidanzata? Che coppia, insieme sono davvero bellissimi.

E’ lo storico inviato di Striscia la notizia, il noto tg satirico che unisce l’informazione e la satira, mostrando agli italiani attraverso i servizi riportati quanto accade. Ciclista italiano, Vittorio Brumotti è sempre pronto a portare a galla situazioni incresciose. E proprio a causa delle notizie riportate, è stato più volte vittima di aggressione, non senza correre forti rischi. In questi ultimi giorni, purtroppo, si è ritrovato nuovamente al centro dell’attenzione. Infatti, esattamente a Brescia, è stato colpito ancora una volta. “E’ l’aggressione più violenta che abbia mai subito”, ha raccontato l’inviato. Sappiamo, Brumotti è amatissimo, e gli italiani apprezzano certamente il lavoro che svolge. Anche sui social aggiorna spesso i suoi follower, non solo con immagini che riguardano la sua professione, ma anche con scatti che riguardano il suo privato. Ebbene, avete mai visto la sua fidanzata? Insieme sono spettacolari.

Striscia La notizia è un tg satirico molto seguito, da anni informa gli italiani, mettendoli al corrente di situazione irregolari. Ovviamente, i servizi sono riportati dai tantissimi inviati presenti, tutti eccezionali, e molto amati. Tra di loro, non possiamo non citare l’apprezzatissimo Vittorio Brumotti, conduttore e ciclista italiano, campione di bike trial. Proprio in questi ultimi giorni, è stato al centro dell’attenzione, dopo aver subito una forte aggressione, durante un suo servizio. Servizio che abbiamo potuto vedere ieri, lunedì 22 febbraio, a Striscia. Per fortuna, nonostante si sia trattata di una delle aggressioni più violente, come ha espresso l’inviato, non ci sono state gravi conseguenze. Vittorio è molto amato, e anche sui social conta un certo seguito. Come abbiamo già anticipato, condivide spesso immagini variegate, che riguardano anche la sua vita privata. Non è passata inosservata la foto con la sua fidanzata: l’avete mai vista? E’ bellissima, bisogna ammetterlo! Ed insieme, formano una coppia meravigliosa.

Lei è Annachiara Zoppas, e come riportato in biografia, i due sarebbero fidanzati dal 2018. Lo scatto che vi abbiamo mostrato risale al 2019, e li ritrae insieme, intenti a scambiarsi dolci carezze. Quanta bellezza!