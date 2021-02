È la bellissima e giovanissima Arianna ne ‘L’Amore Strappato’, ma sapete dove l’abbiamo vista recitare dopo? Scopriamolo insieme.

Proprio in queste ultime settimane la stiamo vedendo sul piccolo schermo di Canale 5 ogni Mercoledì sera. Stiamo parlando proprio di lei: la bellissima e giovanissima Arianna Macaluso nella miniserie televisiva, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, intitolata ‘L’Amore strappato’. Esclusivamente ispirato su una storia realmente accaduta, la miniserie si propone a raccontare la vicenda di un incredibile errore giudiziario. Che, per tantissimi anni, ha letteralmente stravolto e sconvolto la vita della famiglia Macaluso. A catturare l’attenzione di tutti, oltre che la presenza di Sabrina Ferilli, Enzo Decaro e di tutto il magnifico cast, è stata la smisurata bravura dell’attrice protagonista. Interpretata dalla bellissima Francesca Di Maggio, Arianna rappresenta alla grande tutto ciò che Angela, questo è il nome della protagonista nella vita reale, ha trascorso nella sua vita reale. Ecco, la domanda sorge spontanea: cos’è successo alla giovanissima Francesca dopo il successo di questa serie televisiva? Dove l’abbiamo vista? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Arianna de ‘L’amore strappato’, sapete dove l’abbiamo vista dopo?

È la giovanissima e bellissima Arianna nella miniserie televisiva, di cui stasera andrà in onda l’ultima puntata, ‘L’amore strappato’, Francesca Di Maggio. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In particolare, dopo aver recitato in questo progetto, ideato e scritto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, cosa le è successo? Inutile a dirvelo: ha cavalcato l’onda del successo. Procediamo, però, con ordine. La giovane Francesca è nata a Lucera, in provincia di Foggia in Puglia, il 12 Agosto del 1987. Sin da subito, capisce qual è la sua più grande passione: la recitazione. Infatti, dopo aver studiato questa disciplina e doppiaggio, inizia ad essere la protagonista indiscussa di diversi cortometraggi. Il debutto al cinema avviene nel 2015 con il film ‘La bugia bianca’. E sul piccolo schermo, invece, nel 2018 con ‘La Vita promessa’. Esattamente un anno dopo, poi, la vediamo recitare, accanto a Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, ne ‘L’amore strappato’. Ecco, ma dopo? Beh, la risposta è davvero semplice. Dopo questa miniserie televisiva di successo, la giovane Di Maggio è ritornata a lavorare sul set de ‘La Vita Promessa’. Ebbene si. Francesca è ritornata proprio sullo stesso set che ha determinato il suo debutto sul piccolo schermo.

Ricordavate di averla vista anche lì? Noi decisamente si!