Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia: non è un volto noto alla tv italiana, ricordate in quale famoso talent show ha lavorato ?

Fiorella Mannoia pochi giorni fa, dopo 15 anni di fidanzamento, ha sposato Carlo Di Francesco. Parliamo di un volto noto alla televisione italiana: è stato un insegnate nella scuola di Amici di Maria De Filippi. E così dopo 15 anni, si sono detti ‘sì’ all’altare: la prima foto di coppia uscì solo nel 2018, durante un viaggio insieme a New York. Fiorella e Carlo erano insieme già da anni, precisamente da 10, ma hanno sempre tenuto lontana dalle luci dei riflettori la loro vita privata. Ma siete qui per scoprire qualche curiosità su Carlo Di Francesco, il marito della celebre artista italiana. Vi cacciamo via ogni dubbio!

Carlo Di Francesco: età, carriera e ricordate in quale talent lo abbiamo visto?

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia. Parliamo di un famoso personaggio televisivo: è stato insegnate di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi nella tredicesima edizione del talent, precisamente nel 2018.

Ha 26 anni in meno alla nota cantante italiana: classe ’90, ha 41 anni, ed è un famoso polistrumentista. E’ specializzato nelle percussioni e la sua passione è nata dopo aver vissuto una magnifica esperienza a Cuba, all’età di 18 anni. Carlo Di Francesco è originario di Avezzano, in provincia de L’Aquila. E’ anche un produttore ed affianca grandissimi artisti italiani in tournée: ha lavorato con cantanti famosissimi in Italia come Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni.

Le nozze con Fiorella Mannoia

La foto di coppia nel giorno del matrimonio ha fatto un pieno di like! I neo sposi si sono mostrati abbracciati e sorridenti dopo essersi detti ‘si’. Il dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti è stato il look scelto dalla sposa: Fiorella Mannoia ha indossato un tailleur bianco e come scarpe ha scelto delle sneakers argentate! Originale vero?