Arriva una bellissima notizia per Chiara Nasti: di seguito vi riportiamo lo splendido annuncio della modella

Chiara Nasti è una delle influencer più famose in Italia. La modella napoletana ha costruito il suo successo grazie ai social network e in particolare grazie ad Instagram. Sul popolare social network, la Nasti quasi due milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. La Nasti ha una sorella, Angela, anche lei famosa influencer ed ex tronista di Uomini e Donne. Chiara, invece, in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi, abbandonando il gioco dopo pochi giorni.

Chiara Nasti, splendido annuncio: di cosa si tratta

La Nasti è sicuramente uno dei personaggi del momento. La modella napoletana è salita agli onori delle cronache (rosa) per la sua love story con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. I due sembrano già innamoratissimi, tanto che hanno deciso di farsi un tatuaggio insieme. Di recente però, attraverso le stories del popolare social network, Chiara ha fatto un altro splendido annuncio. La modella napoletana, infatti, sarà protagonista nel videoclip del brano “Che me chiamme a fa?” di Rocco Hunt e Geolier.

Si tratta di una notizia bellissima per Chiara Nasti. Rocco Hunt al momento è uno dei rapper più amati nel panorama musicale, mentre Geolier è uno dei rapper emergenti più famosi. I due cantanti, anche loro campani, hanno deciso di puntare su Nastilove – questo il nome d’arte sui social – per raggiungere un pubblico ancora più vasto su YouTube. Il videoclip uscirà domani alle 14 sulla piattaforma. I fan sono in trepidante attesa e dopo l’annuncio della Nasti sicuramente non vedono l’ora di ammirarla insieme a Rocco Hunt e Geolier.