L’amatissimo cantautore Fabrizio Moro ha riportato sui social un magnifico annuncio: finalmente la notizia tanto attesa!

E’ sicuramente uno degli artisti più amati ed apprezzati del panorama musicale, Fabrizio Moro con la sua voce ha incantato centinaia di palchi: bella, possente e profonda. I suoi brani trasmettono un turbinio di emozioni, parole che arrivano dritto al cuore, portando chi ascolta la sua musica in un mondo che va oltre la realtà. E’ possibile immergersi attraverso le sue canzoni in viaggi infiniti e dolci carezze. Come sappiamo, Moro ha iniziato la realizzazione di un suo film, intitolato Ghiaccio, mostrando sui social tutto l’entusiasmo per questo nuovo progetto in vista. Ebbene, da qualche ora, l’artista ha pubblicato uno scatto con una lunga didascalia, in cui ha riportato un annuncio che ha già conquistato i fan.

Annuncio incredibile, Fabrizio Moro l’ha appena svelato: una notizia che ha mandato in visibilio i fan

Da qualche ora, Fabrizio Moro ha allietato i suoi migliaia di fan con un incredibile notizia riportata sui social. Come sappiamo, l’artista era impegnato nella realizzazione di un film, un suo grande sogno, che ha cominciato a prendere vita qualche mese fa. Moro, attraverso i social, ha informato i suoi follower dello svolgimento di questa pellicola, intitolata Ghiaccio, mostrando enorme gioia e grande emozione. E proprio sui social, da pochissimo, Fabrizio ha voluto manifestare l’entusiasmo provato, riportando un annuncio che ha già conquistato tutti. Il tutto è partito da uno scatto, in cui presenti sono tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto, su una spiaggia, che a quanto pare, ha per Fabrizio un importante significato. “Quando ero piccolo passavo le estati su questo piccolo tratto di spiaggia libera… mio zio Rocco era un pescatore e su un angolo ci deponeva le reti, gli attrezzi da lavoro, così è nato il piccolo villaggio di pescatori… tante piccole baracche. La sua l’hanno buttata giù, mi ricordo ancora i suoi pianti. Ogni tanto mi viene di tornare lì, davanti al mare. Sono passati quasi 40 anni e oggi, in quel tratto di spiaggia libera abbiamo battuto l’ultimo ciak di ‘Ghiaccio‘. Chissà se zio Rocco l’ha visto, il film è finito!“, ha scritto in didascalia il cantautore.

Ebbene, proprio così, come svelato da Moro, il film che ha visto la realizzazione in questi mesi è stato portato a termine, e l’ultimo ciak è stato battuto. Un annuncio che ha subito scosso amorevolmente i fan dell’amato artista, che già non vedono l’ora di poter assistere al suo grande capolavoro.