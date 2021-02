La famosa attrice finalmente si è sposata: lo splendido annuncio a sorpresa è stato dato sul suo canale social ufficiale, di chi si tratta.

Un gran bella notizia quella che, qualche giorno fa, la famosissima attrice non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Beh, la risposta è davvero semplice: la giovanissima attrice si è sposata. Si, avete letto proprio bene. È convolata a nozze con il suo compleanno. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, non ha affatto potuto fare a meno di tenersi per sé. Con un incantevole scatto, il primo da marito e moglie, l’attrice ha annunciato ai suoi sostenitori di essere convolata a nozze. Inutile raccontarvi la reazione del suo pubblico. Che, appena saputa della lieta novella, non ha perso affatto occasione di poterle dimostrare tutto il loro affetto. Vi assicuriamo, a corredo di questi incantevoli scatti fotografici sono giunti numerosi commenti di apprezzamento, di auguri ed, ovviamente, di congratulazioni. Ecco, ma bando alle ciance: ecco di chi stiamo parlando esattamente!

L’attrice si è sposata, il dolcissimo annuncio: di chi si tratta

La famosissima e giovanissima attrice si è sposata. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene. Facciamo riferimento alla bellissima Martina Pinto. Nata a Mombasa, in Kenya, il 3 Settembre del 1989, la giovanissima Martina decanta di un successo davvero assoluto. E, d’altra parte, ammirando con attenzione la sua bravura ed immensa professionalità non fatichiamo affatto a capirne il motivo. L’abbiamo vista recitare in ‘Caterina e le sue figlie’, ne ‘L’onore e il rispetto’ e in tantissime altre fiction e film di successo, eppure adesso Martina sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. Soprattutto dal punto di vista personale. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’attrice ha fatto sapere ai suoi sostenitori di essere convolata a nozze con il suo compagno, Alessandro Poggi.

Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Oltre ad essere diventata la signora Poggi, Martina si accinge a diventare anche mamma per la prima volta.

Tantissimi auguri, cara Martina. Non soltanto per il tuo matrimonio, ma anche per la tua gravidanza.