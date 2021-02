Frank Matano, ricordate in quali film l’abbiamo visto? L’amato giudice ha interpretato diversi personaggi.

Negli ultimi tempi lo stiamo vedendo in veste di giudice di Italia S’Got talent e sta letteralmente conquistando tutti con la sua forte simpatia. Insieme a Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Mara Maionchi, forma un gruppo incredibile, ma ovviamente anche con la straordinaria conduzione di Lodovica Comello. Frank Matano è un apprezzatissimo comico che in questi anni si è fatto conoscere per la sua grande ironia, con quella battuta sempre pronta a spezzare la noia del momento. E’ giunto al successo sul web, grazie ad un canale youtube in cui erano presenti video di scherzi telefonici. Ad oggi, la sua notorietà è immensa, ma sapete in quali film l’abbiamo visto? Ha interpretato diversi personaggi.

Frank Matano, in quali film l’abbiamo visto? Sono numerosi

Proprio questa sera, lo vedremo nella trasmissione Italia S’Got talent, vestire i panni di giudice. Frank Matano sta conquistando letteralmente con la sua forte ironia. Come abbiamo anticipato, ha iniziato la sua carriera aprendo un canale youtube, in cui era solito fare scherzi telefonici. Ma la prima vera esperienza televisiva arriva nel 2009, con il programma Le Iene. Pian Piano la sua popolarità cresce sempre di più, fino ad arrivare al successo oggi posseduto. Matano, ha recitato anche in diversi film: ricordate dove l’abbiamo visto? Ebbene, al cinema l’abbiamo visto in Fuga di Cervelli, Tutto molto bello, Ma che bella sorpresa, Sono tornato, Tonno spiaggiato. Attenti al gorilla; in televisione in The Comedians, mentre è stato nel cast anche di alcune webserie, quali Lost in Google, Vita tra coinquilini, Mago Matano. Lo sapevate?

Proprio così, Frank Matano ha interpretato diversi personaggi, al fianco di importanti artisti. Ogni volta ha dimostrato di essere in grado di poter spaziare da un ambito all’altro, senza mai deludere.