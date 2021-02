GF VIP 5, minacce choc: “Morirete se andrete contro Rosalinda”

Minacce choc sui social, nel mirino la fidanzata di un concorrente del GF VIP 5: “Morirete se andrete contro Rosalinda”

La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. Lunedì, in prima serata, andrà in onda la finalissima del reality show. Prima però ci sarà la semifinale in onda venerdì in prima serata su Canale 5. I tre finalisti già annunciati sono Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Adesso al televoto ci sono Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Nella scelta di mandare le due donne al televoto è stata determinante Dayane Mello. La modella brasiliana ‘ha tradito’ la propria amica, spedendola al televoto insieme ad una delle concorrenti più forti del programma. La Mello ha deciso di salvare Samantha De Grenet, con la quale nelle ultime settimane ha instaurato un bellissimo rapporto. I fan di Rosalinda sono sul piede di guerra e qualcuno esagera un po’. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo.

GF VIP 5, minacce choc: le parole

Rosalinda Cannavò è sicuramente una delle concorrenti più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata come Adua Del Vesco, l’attrice si è ripresa la sua identità, effettuando la transizione da Adua a Rosalinda. La gieffina, inoltre, è entrata fidanzata di Giuliano e probabilmente uscirà dalla casa più spiata d’Italia fidanzata con Andrea Zenga. Tra i due è nata una bellissima complicità nella casa e si sono promessi di rivedersi fuori. Nelle ultime settimane, dunque, Rosalinda è stata al centro di parecchie discussioni. Anche il suo ex (finto) fidanzato, Massimiliano Morra, si è espresso riguardo alla love story con Andrea Zenga, accusando l’attrice. Morra, infatti, non crede che la Cannavò sia realmente interessata a Zenga.

Le parole di Morra hanno avuto un forte eco fuori dalla casa del GF VIP. I fan di Rosalinda non hanno apprezzato le sue dichiarazioni e qualcuno ha deciso di esagerare. La fidanzata di Massimiliano, Dalila Mucedero, ha infatti pubblicato sui social le minacce ricevute da un fan della Cannavò: “Morirete se andrete di nuovo contro Rosalinda“. Parole assurde, alle quali la Mucedero ha risposto: “Ci vedremo nelle sedi opportune, stai tranquillo“.