GF VIP 5, Tommaso Zorzi sotto accusa: “Violenza psicologica”

Tommaso Zorzi sotto accusa al GF VIP 5: “Violenza psicologica”, ecco chi ha scritto queste parole sui social

L’influencer Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti più discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo ha dimostrato di essere un vero e proprio showman, improvvisandosi anche conduttore nella casa più spiata d’Italia. Zorzi ha inoltre staccato il pass per la finale con qualche settimana d’anticipo, aggiungendosi a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Tommaso è sicuramente uno dei favoriti per la vittoria finale, essendo tra i più amati dal pubblico. L’influencer e aspirante conduttore riuscirà a conquistare l’ambito montepremi?

GF VIP 5, Tommaso Zorzi sotto accusa: cos’è successo

Zorzi finisce sotto accusa. A qualcuno non sono piaciute le sue dichiarazioni nei confronti di Dayane Mello. I due sono giunti ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip dopo la scorsa puntata. Dayane è stata attaccata da Tommaso dopo aver nominato la sua amica Rosalinda Cannavò. Tommaso ha messo sotto torchio la coinquilina, cercando di farle cadere la maschera. Sui social, però, il suo comportamento non è stato gradito da tutti. C’è qualcuna, in particolare, che non si trova assolutamente d’accordo con Zorzi e l’ha dichiarato apertamente sui social network.

Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita,te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia! #gfvip #orrore #forzadayane https://t.co/0WEmxsCBIt — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 23, 2021

Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi, si schiera dalla parte di Dayane Mello. La modella ha commentato le frasi pronunciate da Tommaso Zorzi sui social, dichiarando: “Sconvolta dalla violenza psicologica e dalla cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come ‘sei il minimo della vita’”. Soleil poi ha riportato anche altre frasi che non ci sentiamo di pronunciare, di certo molto più gravi rispetto a quella sopra citata. La modella ha poi aggiunto: “pura ignoranza e ipocrisia”. Il tweet pubblicata da Soleil ha fatto il giro del web, ricevendo migliaia di like in pochi minuti, segno che molti la pensano come lei.