GF Vip, arriva il comunicato a sorpresa sulla pagina ufficiale: accadrà nelle prossime ore, protagonisti proprio i concorrenti.

Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip, dato che il 1 marzo verrà decretato, dopo lunghi mesi, il vincitore. Venerdì 26 febbraio si svolgerà la semifinale, che sicuramente sarà attraversata da grandi colpi di scena. La precedente puntata andata in onda ha conquistato l’attenzione del pubblico, sono stati diversi i momenti che hanno destato grande caos all’interno del reality. A colpire particolarmente è stata la scelta di Dayane di mandare al televoto Rosalinda con Stefania Orlando, dopo che poco prima le aveva dichiarato apertamente i suoi sentimenti. Questo gesto ha provocato l’ira degli altri concorrenti che si sono scagliati contro la modella. Sappiamo, all’interno della casa del GF Vip, l’atmosfera è sempre animata, e proprio questa sera si svolgerà un nuovo show: sulla pagina ufficiale arriva il comunicato.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

GF Vip, a sorpresa arriva il comunicato: cosa accadrà questa sera, tenetevi pronti

La casa del Grande Fratello Vip continua ad essere percorsa da scontri accesi e forti confronti, ma non mancano certamente momenti di profonda armonia. Purtroppo, in questi ultimi giorni, l’atmosfera in casa è decisamente tesa, dato che ci sono state varie incomprensioni. Il tutto, è partito, come abbiamo rivelato, dalla scelta di Dayane Mello di mandare in nomination la sua amica Rosalinda, insieme con Stefania. Tale scelta ha destato grande caos, e gli altri concorrenti hanno avuto parole di rimprovero per la modella. Proprio nella serata di ieri, la Mello è crollata, dopo aver avuto uno scontro con Tommaso. Ebbene, un nuovo giorno è arrivato anche nella casa del GF Vip, e da pochissimo è comparso un comunicato a sorpresa sulla pagina ufficiale. A quanto pare, anche questa sera, sul finire della serata, come le altre volte, si terrà il tanto seguito GF Late Show. Siete pronti per seguire questo nuovo scoppiettante appuntamento?

Sarà una serata all’insegna del divertimento, tra attualità, intrattenimento, sketch, e performance musicali, che coinvolgeranno ovviamente i concorrenti in gioco. Le precedenti serate hanno conquistato il pubblico, infatti, tale show, guidato da Tommaso Zorzi, ha raggiunto ascolti record. Sicuramente, anche questa sera, il successo è assicurato!