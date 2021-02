Dopo l’eliminazione di Andrea Zenga al gf vip, sua madre ha lasciato delle dichiarazioni su Rosalinda: cosa ne pensa della coppia?

Lunedì 22 febbraio la casa del Gf Vip ha riaperto la porta rossa e ad uscire è stato il timido e garbato Andrea Zenga. L’uscita è stata davvero inaspettata dal momento che il giovane sembrava essere entrato nel cuore del pubblico. Un po’ per la sua riservatezza ed educazione e un po’ per la storia iniziata nella casa con Rosalinda. Ma alla fine è il pubblico a casa che decide, e l’ha voluto fuori. Stando ai dati definitivi sembrerebbe che solo 7% voleva Andrea Zenga ancora in casa contro Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Il figlio del famoso portiere di calcio ha lasciato così la casa. Una permanenza breve ma intensa per l’ex concorrente di Temptation Island. A parlare del figlio e del suo nuovo amore Rosalinda è stata la madre, Roberta Termali. La Termali nelle ultime ore ha concesso un’intervista al settimanale “Dipiù tv”.

Le Parole della madre di Zenga su Rosalinda: ecco cosa ha detto

L’ex conduttrice, nonché madre di Andrea non si è risparmiata l’occasione di dire la sua.

L’ha fatto sul settimanale “Di più Tv” dove ha parlato di suo figlio ma anche della Cannavò.

Del suo secondogenito con Walter Zenga ha dichiarato che i suoi occhi parlano chiaramente. La luce che emanano è dimostrazione del sentimento che lo lega a Rosalinda. Per la bella siciliana, Roberta ha speso solo belle parole.

“La trovo morigerata con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano”, sono queste le parole che recita sul settimanale. Sottolineando infine che Andrea non è uno svampito e sa quello che fa. Ha rispettato la ragazza e il suo rapporto fuori fino alla fine ma alla poi l’emozione ha preso il sopravvento.

La bella conduttrice sembra dare la sua benedizione alla neo coppia, e fare la conoscenza della nuova ragazza di suo figlio. Rosalinda, inoltre è in nomination con uno dei capisaldi del Gf Vip, ovvero la Orlando. L’incontro, quindi, con la futura nuora potrebbe non essere lontano.