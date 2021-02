GF Vip, Stefania Orlando e Samantha De Grenet si chiariscono dopo lo scontro con Dayane Mello: cos’è successo tra le due donne.

Ormai siamo agli sgoccioli e manca poco alla finale che decreterà il vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì 22 Febbraio è stata una puntata ricca di colpi di scena. A partire dall’eliminazione di Andrea Zenga che ha spiazzato il pubblico. Fino al ‘tradimento’ di Dayane Mello nei confronti Rosalinda Cannavò. Un episodio che, lo sappiamo benissimo, ha scatenato non poche reazione. In studio, ovviamente. Dove tutti si sono mostrati esterrefatti per questa decisione. Dal momento che pochi minuti prima la modella brasiliana aveva ammesso di essersi innamorata della siciliana. Dichiarando di provare un amore vero e non un’amicizia speciale. Ma anche i suoi compagni di viaggio sono rimasti completamente scioccati. Tanto da far scoppiare, appena terminata la puntata, un vero e proprio putiferio. Da una parte, infatti, c’era Dayane che giustificava il suo gesto. E dall’altra, invece, c’erano Stefania e Tommaso che non capivano affatto le parole della modella. A dare manforte, però, alla Mello c’è stata Samantha De Grenet. Che, proprio durante lo scontro, si è scagliata in suo favore. È proprio per questo motivo che, l’indomani mattina, la romana ha voluto un confronto con Stefania. Vediamo cosa si sono dette.

GF Vip, Stefania e Samantha chiariscono: cos’è successo

A scagliarsi subito dopo la puntata contro la ex di Sala è stata Stefania Orlando, confermando l’opinione che ha sempre avuto di lei. Ovvero, quello di essere una stratega. Parole davvero forti, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, non sono passate inosservate alle orecchie di Samantha De Grenet. Che, ascoltando tutto, è subito subentrata in favore della sua amica. ‘Samantha non metterti in mezzo per favore’, ha detto la Orlando al momento dello scontro con Dayane. L’indomani mattina, però, le due hanno avuto un confronto. Ed hanno tentato di chiarire. “Dayane ha sempre detto che lei protegge le amiche e se mi nomini vuol dire che non mi vuoi andare in finale. Lei ha preferito te perché nel gioco sei più debole rispetto a noi’, ha detto la Orlando alla De Grenet.

Staremo a vedere nelle ultime ore se la De Grenet si avvicinerà a Rosalinda per un chiarimento o lascerà correre gli eventi fino alla prossima puntata.