Attore eccezionale, Giorgio Tirabassi è uno degli interpreti di maggiore spessore del panorama nostrano: “Pischello”, lo scatto inedito del passato, riuscite a riconoscerlo?

Nato a Roma nel 1960, Giorgio Tirabassi è uno dei grandi attori del panorama nostrano. Interprete eccezionale, poliedrico, in gradi calarsi nei ruoli di genere più disparato. Dopo aver studiato con un iconico maestro, il compianto Gigi Proietti, e aver fatto parte per nove anni della sua compagnia, ha iniziato a lavorare per il cinema e la televisione insieme a registi di calibro straordinario. La fiction che, però, lo consacra alla fama è “Distretto di Polizia”, in cui ha interpretato Roberto Ardenzi. Nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto numerosi premi. Di recente lo abbiamo visto in “Freaks Out” e “Liberi tutti”. Qualche anno fa, invece, l’attore è stato colpito da un infarto ed è stato operato d’urgenza. Per fortuna, si ristabilito completamente. “Pischello”, così ha scritto in allegato ad una foto davvero incredibile che lo stesso Giorgio Tirabassi ha condiviso con il pubblico: scopriamo di più!

Giorgio Tirabassi, lo scatto incredibile del passato: “Pischello”

Elegante e riservato, Giorgio Tirabassi ha un profilo Instagram seguito da oltre ventimila follower dove pubblica aggiornamenti riguardo il suo lavoro e qualche sprazzo dei suoi ricordi e della sua vita personale. Sono diversi, infatti, i video in cui lo possiamo ammirare e ascoltare mentre suona la chitarra. Qualche anno fa, il talentuoso attore ha condiviso con il pubblico un’immagine davvero inedita ed eccezionale. Una foto in cui è ritratto da giovanissimo, alla quale ha allegato come didascalia semplicemente la parola “Pischello”. Nell’immagine, Giorgio Tirabassi sfoggia una folta chioma di riccioli scuri e un viso pulito senza ombra di barba. Sempre elegante, sul volto l’accenno velato di un sorriso e lo sguardo penetrate, che lo contraddistingue ancora adesso, rivolto altrove. La somiglianza con l’attore che ammiriamo oggi è incredibile, voi lo avreste riconosciuto? Date un’occhiata!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Tirabassi (@giorgio_tirabassi)

Davvero incredibile questa immagine, un vero e proprio tuffo nei ricordi.