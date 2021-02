Giulia De Lellis, svelata la data di uscita del primo film dell’influencer romana: manca davvero pochissimo al fatidico giorno, i dettagli.

Sono terminate le riprese di uno dei film più attesi sul piccolo schermo soprattutto per gli adolescenti. La pellicola avrà come protagonisti lo scrittore e attore del cinema italiano, Fabio Volo e la fashion blogger Giulia de Lellis. La De Lellis è nuova sul set cinematografico ma la sua popolarità sul web e in tv la precede. L’influencer è infatti molto conosciuta in Italia. Vanta circa 5 milioni di follower su Instagram e ha partecipato anche a trasmissioni televisive molto seguite. Il lungometraggio si chiamerà “Genitori vs Influencer” ed è stato scritto da Michela Andreozzi. La sceneggiatrice in un’intervista fatta a 361 magazine si dice molto entusiasta. Causa covid, infatti, le persone non potranno recarsi al cinema e quindi le famiglie potranno avere un “piccolo momento di svago”, sono queste le parole della regista. Il genere proposto è infatti una commedia familiare, e quindi adatta ad essere visto in casa sul divano tutti insieme. Ecco, ma quando uscirà? Finalmente, è stata svelata la data ufficiale dell’uscita del film. Scopriamola insieme!

Giulia de Lellis, svelata la data ufficiale dell’uscita del suo primo film

Qual è, quindi, la data ufficiale d’uscita del primo film di cui Giulia De Lellis sarà protagonista indiscussa? Stando a quanto si apprende da ‘361 Magazine’, sembrerebbe che il film sarà trasmesso a partire dal 4 Aprile su Sky cinema e su Now Tv. La trama vedrà un contrapporsi di due generazioni. Fabio Volo vestirà i panni di Paolo, un padre single professore di filosofia che ha cresciuto da solo la figlia, Simone. Un rapporto solido che va in crisi nel momento in cui la figlia entra nell’età adolescenziale e aspira a diventare Influncer. Un vero e proprio tema attuale. Genitori che si preoccupano dei figli, il mal consumo del web, il timore di seguire falsi miti e l’inappropriato uso dei social. Il tutto condito con ingredienti a base di ironia e divertimento e un epilogo di insegnamento per tutti.

“Un regalo di Pasqua per tutto il pubblico che ama il cinema”, è questa la speranza che la regista e conduttrice rivela a ‘361 Magazine’. L’augurio è che il suo lavoro, insieme a quello di tutta la Troupe, possa appagare a pieno il pubblico italiano.