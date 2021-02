Grande Fratello, ex concorrente è incinta: lo splendido annuncio

Una ex concorrente del Grande Fratello è incinta: di seguito lo splendido annuncio pubblicato sui social in cui svela anche il sesso

Ex concorrente del Grande Fratello, reality show più longevo della televisione italiana, ha annunciato attraverso i social di essere incinta. Si tratta del secondo figlio, dato che l’ex gieffina ha avuto già una bambina. La donna ha pubblicato l’annuncio sui suoi canali social, facendo impazzire di gioia i propri fan. Di seguito vi sveliamo di chi si tratta e vi riportiamo le sue parole.

Grande Fratello, ex concorrente è incinta: l’annuncio

Vi ricordate di Caterina Siviero? La donna, originaria di Mestre, in provincia di Venezia, ha partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello. In quell’occasione, ebbe un breve flirt con Armando Avellino, anch’egli concorrente di quell’edizione. I due si lasciarono quando Armando, ancora recluso nella casa più spiata d’Italia, scoprì il flirt tra la sua fidanzata, Caterina, e Fabrizio Conti, anch’egli concorrente del reality show di Canale 5. In seguito, Caterina è stata fidanzata con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne. Oggi, però, il cuore di Caterina batte solo per Marco Contini, calciatore che milita in Eccellenza. I due hanno avuto già una bambina, Camilla, e presto diventeranno genitori per la seconda volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒞𝒶𝓉ℯ𝓇𝒾𝓃𝒶 𝒮𝒾𝓋𝒾ℯ𝓇ℴ (@cate2112)

La Siviero, attraverso il suo account social, lo scorso 13 febbraio ha scritto: “Mi esplode il cuore di gioia. Mentre scrivo queste parole mi scende una lacrima. Questo per dirvi che le cose inaspettate sono le più belle, un altro cuoricino che batte dentro la sua mamma”. Pochi giorni fa, invece, l’ex concorrente del GF ha annunciato il sesso: “Il nostro mondo si tinge di azzurro“. La coppia ha già scelto il nome del nascituro: Carlos Andrea. L’ex gieffina ha poi aggiunto in un altro post: “Carlos Andrea sta benissimo“. Caterina non vede l’ora di diventare mamma per la seconda volta.