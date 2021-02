Riuscite a capire chi è fotografata in questo scatto dolcissimo insieme a sua sorella? E’ l’amatissima conduttrice, e non solo, da bambina.

In questo tenerissimo scatto è fotografata una delle conduttrici più amate, e non solo, infatti, è anche una meravigliosa attrice, cantante e conduttrice radiofonica:un talento poliedrico! La foto è apparsa sul profilo social, e ha incantato i follower; i messaggi ricevuti sono tantissimi, dato che la sua notorietà non si ferma solo in Italia. Osservate bene, qui, appare insieme a sua sorella, entrambe bellissime, già da piccole. Ad oggi, la sua carriera è esplosa, portandola a toccare un grande successo. E allora, avete capito chi è presente in questo dolcissimo scatto che vi abbiamo mostrato? Ve lo sveliamo noi!

Una scatto in cui è presente l’amata conduttrice da bambina, in un tenerissimo abbraccio con sua sorella

I personaggi del mondo dello spettacolo amano condividere immagini di quando erano solo dei bambini, o anche mostrandosi in un momento della loro piena giovinezza, con scatti di qualche anno indietro. Un modo, questo, non solo di ricordare attimi trascorsi meravigliosi, da soli, o anche insieme a persone amate, ma anche per allietare i follower, che sono sempre più presi dall’essere partecipi della vita dei vip che tanto seguono. La bambina presente in questa foto è oggi famosa per il suo portentoso talento, attrice, cantante, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva, è in grado di abbracciare diversi ambiti, senza mai deludere. E allora, avete capito di chi parliamo? Ebbene sì, proprio di lei, dell’amatissima Lodovica Comello. La somiglianza è davvero evidente, non trovate? In questa immagine appare insieme a sua sorella, quando ancora erano molto piccine.

Col tempo, molti tratti del suo viso non sono affatto cambiati, era bellissima allora, e oggi lo è ancora di più. Proprio questa sera, la conduttrice farà il suo ritorno in tv, con una nuova scoppiettante puntata di Italia S’Got talent, il seguitissimo programma che vede protagoniste incredibili performance, con la scelta dei quattro straordinari giudici: Federica Pellegrini, Frank Matano, Joe Bastianich, e Mara Maionchi. Siete pronti a seguire una nuova e imperdibile puntata? Sicuramente le sorprese non mancheranno, tenetevi pronti! E alla conduzione ritroveremo proprio lei, Lodovica Comello, che ogni volta, incanta con la sua spontaneità.